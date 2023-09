"Entdeckt d'Geheimnisser vum Sonnesystem: D'NASA entlooss Stëbs vum Asteroid Bennu"

NASA Wëssenschaftler preparéieren eng Kapsel opzemaachen mat Stëbs vum Asteroid Bennu, déi wäertvoll Abléck iwwer d'Bildung vu Planéiten an d'Origine vun organesche Molekülen a Waasser op der Äerd gëtt. D'Kapsel, déi ongeféier 250g Material enthält, ass viru kuerzem sanft an d'Utah's westlech Wüst fallschierm no engem Smash and Grab Operatioun vun der Osiris-Rex Raumschëff am Joer 2020.

Bennu, e Knaschtkoup vu Material, deen 4.5 Milliarde Joer zréckgeet, ass eng onbestänneg Zäitkapsel, déi hiren Inhalt vun der Hëtzt, Drock a Verwässerung bewahrt huet, déi typesch während der Planéitbildung optrieden. Dëst mécht et eng eenzegaarteg Geleeënheet fir Wëssenschaftler déi fréi Geschicht vun eisem Sonnesystem ze studéieren.

Am Géigesaz zu Meteoritten, déi d'Äerd bombardéieren a chemesch Verännerungen wärend der Atmosphärentrée erliewen, bleift d'Stëbsprobe vu Bennu onverfalsch. Fir esou eng Probe ze kréien, huet d'Raumschëff iwwer eng Milliard Meilen duerch de Weltraum missen reesen. Dës Expeditioun bitt en onendlechen Zougang zum onbekannte Material, deen d'Wëssenschaftler hëllefe wäert d'Prozesser ze verstoen, déi eise Planéit entstoen.

D'Studie vum Bennu säi Stëbs huet bedeitend Implikatioune fir eist Verständnis vun der Bildung vum Sonnesystem an d'Ingredienten déi néideg sinn fir d'Entstoe vum Liewen. Duerch d'Analyse vun dëser Probe hoffen d'Wëssenschaftler wäertvoll Informatioun iwwer d'Bausteng vu Planéiten an d'Präsenz vun organesche Molekülen a Waasser z'entdecken, déi allebéid entscheedend Rollen an der Entwécklung vum Liewen op der Äerd gespillt hunn.

Wéi d'NASA Wëssenschaftler den delikate Prozess ufänken fir déi wäertvoll Fracht unzepaken, sinn d'Opreegung an d'Erwaardung fir d'Entdeckungen, déi dobannen leien, palpabel. D'Entdeckung vun de Geheimnisser vum Bennu wäert ouni Zweifel wäertvoll Abléck an eis kosmesch Hierkonft ginn.

Definitiounen:

– Bennu: En Asteroid deen e Schuttkoup vu Material ass, dee viru 4.5 Milliarde Joer geformt gouf.

- Osiris-Rex: Eng NASA Raumschëff entwéckelt fir Proben vum Bennu ze sammelen.

- Sonnesystem: D'Sammlung vu Planéiten, Mounden, Asteroiden an aner Himmelskierper déi d'Sonn kreéieren.

- Organesch Moleküle: Moleküle déi Kuelestoffatome enthalen an d'Bausteng vum Liewen sinn.

- Pristine: A sengem ursprénglechen Zoustand, onverännert oder net kontaminéiert.

Quell: Auszich aus dem ursprénglechen Artikel "Et wäert den onheemlechsten Unboxing Video maachen" (keng URL geliwwert)