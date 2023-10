Eng Landmark Entdeckung vun engem kollaborativen Team gefouert vum Alexis Rodriguez vum Planetary Science Institute huet Beweiser vu sedimentäre Plagen enthüllt, erstallt duerch Aquifer Drainage bannent Mars Kollapsformatiounen, genannt chaotesch Terrainen. D'Fuerscher konzentréiert sech op eng sedimentär Eenheet bannent Hydraotes Chaos, déi se interpretéieren als Iwwerreschter vun engem Schlammséi geformt duerch Entladungen aus Gas-gelueden Schlammsteenstratigraphie daten zréck op bal 4 Milliarde Joer. Dës Zäitperiod fällt zesummen mat enger Zäit wou d'Uewerfläch vum Mars méiglecherweis bewunnbar war. D'Sedimenter, déi an dësem Gebitt fonnt goufen, kënnen Beweiser vum antike Liewen hunn.

D'Fuerschung, mam Titel "Entdeckt d'Beweiser vu sedimentären Ausbrochreschter vun der mëttlerer Amazonas an engem chaotesche Mars Terrain" a publizéiert an Nature Scientific Reports, war e Kollaboratiounseffort mat Co-Autoren vum NASA Ames Research Center, der University of Arizona, Autonom University of Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science, an d'Universitéit vu Florida.

Ee vun den interessanten Erkenntnisser ass d'Präsenz vu Schlammvulkaner an Diapiren am Hydraotes Chaos, déi verbreet sinn a gegleeft aus sedimentäre Vulkanismus entstinn. Amplaz vu Magma-Upwells an Ausbroch, naass Sedimenter a Salzer erreechen a briechen d'Uewerfläch, bilden Hiwwelen a Flëss. Dës Moundformatiounen geschéien nëmmen iwwer de chaoteschen Terrain Buedemmaterialien an net op de Mesas, wat e Link an der Materialkompositioun suggeréiert anstatt eng Genesis duerch regional Extensiounskräften generéiert duerch magmatesch Steigerungen.

D'Fuerschung ass e bedeitende Schrëtt fir d'geologesch Geschicht a potenziell Bewunnbarkeet vum Mars ze verstoen. Et ënnersträicht d'Wichtegkeet vun der Untersuchung vun dëse chaotesche Terrainen, well se Hiweiser fir d'potenziell Existenz vum vergaangene Liewen um roude Planéit halen kënnen. Wéi d'Exploratioun vum Mars weider geet, wäert weider Studie vun der Waasserwaasserdrainage a sedimentäre Formatiounen instrumental sinn fir d'Geheimnisser vun der Vergaangenheet vum Planéit opzemaachen.

Quellen:

- Pressematdeelung vum Planetary Science Institute

- Naturwëssenschaftlech Berichter