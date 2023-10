Den Ënnergang vum Antarktis Mier Äis mécht Bedenken fir de Globus an Neuseeland

En Noutfall Sommet vun der Antarctic Science Platform zu Wellington huet sérieux Bedenken iwwer déi alarméierend Verännerungen, déi an der Antarktis geschéien, ausgeléist, besonnesch betreffend déi bedeitend Reduktioun vum Mieräis am leschte Wanter. Zwee prominent Membere vun der Science Plattform, Professer Nick Golledge an Dr Bella Duncan, allebéid vun der Victoria University of Wellington's Antarctic Research Center, hunn hir Suergen iwwer d'Implikatioune vum reduzéierte Mieräis an der Antarktis fir d'Weltgemeinschaft, dorënner Neuseeland, ausgedréckt.

E rezenten Artikel publizéiert an Communications Earth and Environment huet op de Rekordminimum vun Antarktis Mier Äis opmierksam gemaach, deen am Februar 2023 observéiert gouf, suggeréiert datt d'Ozeanerwiermung eng Roll gespillt huet fir d'Äis an en neien nidderegen Ausdehnungszoustand ze drécken. Dëst weist datt déi ënnerierdesch Prozesser, déi d'Mier Äisofdeckung an der Antarktis regéieren, verännert kënne ginn.

Nom Professer Nick Golledge viraussoen d'Klimamodeller eng weider Ofsenkung vum Antarktis Mier Äis an den nächste Joerzéngte virauszesoen, och ënner strenge Szenarie fir d'Reduktioun vun Treibhausgasemissiounen. D'Reduktioun vum Mieräis ass eng kritesch Suerg, well et eng entscheedend Roll bei der Generatioun vum Antarkteschen Bottom Water spillt, ee vun de wichtegsten Ozeanstroum vum Planéit. D'Stéierung vun hirer Circulatioun huet wäit erreechend Implikatioune fir de globale Klima, dorënner d'Wairarapa Regioun. Ausserdeem stellt de Réckgang vum Mieräis eng bedeitend Bedrohung fir de Keeser Pinguine duer, well se staark drop vertrauen fir d'Zucht.

Dr Bella Duncan deelt dem Professer Golledge seng Bedenken. D'Studie vun historeschen Opzeechnunge vun der Antarktis Ëmfeld weist datt déi aktuell Ännerungen méiglecherweis bestoe bleiwen, wat zu bedeitende Impakt op lokalt a globalt Klima, Mieresspigel an Ökosystemer féieren. D'Zerstéierung, déi vum Cyclone Gabrielle dëst Joer verursaacht huet, war e staarkt Beispill fir d'Konsequenze vun enger méi waarmer Atmosphär, déi méi Waasser hält an zu méi Nidderschlagsmengen resultéiert. Mat der Erwaardung vu méi extremen Klimaevenementer, gëtt dréngend Handlung fir de Klimawandel unzegoen ëmmer méi vital, well d'Klimawëssenschaftler kämpfen fir d'Urgence vun der Situatioun ze vermëttelen.

