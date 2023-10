Iwwerraschend Erkenntnisser iwwer d'Evolutioun vu Mier Anemonen

Fuerscher vun der Heidelberg Universitéit hunn iwwerraschend Erkenntnisser iwwer d'Entwécklung vu Mieranemonen gemaach, suggeréiert datt e predatoresche Liewensstil eng bedeitend Roll bei der Form vun hirer Evolutioun an der Entwécklung vun hirem Nervensystem gespillt huet.

D'Studie konzentréiert sech op déi kleng Mieranemone Aiptasia, wat e Modellsystem ass fir d'Endosymbiose a Korallen an aner Cnidarians ze studéieren. Am Géigesaz zu de fréiere Iwwerzeegungen hunn d'Fuerscher entdeckt datt d'Larven vun der Mieranemone aktiv op lieweg Réi ernähren an net vun Algen ofhängeg sinn, am Géigesaz zu Riffbaukorallen.

Fir hir Prouf ze fangen an z'ernimmen, benotzen d'Larven vun Aiptasia spezialiséiert Stéckzellen an en einfacht neuronalt Netzwierk. Dëst fuerdert d'Hypothese datt déi éischt Déieren Filterfudder ähnlech wéi modern Schwämme waren.

Zousätzlech hunn d'Fuerscher festgestallt datt d'Larven vun Aiptasia d'Prouf vu passenden Gréisst an der spéider Gastrula Stadium erfaassen an se an hirem primitive Darm verdauen. Dëst hindeit datt d'Ernährung e kritesche Schrëtt am Liewenszyklus vu Mieranemonen ass an datt de predatoresche Liewensstil eng Schlësselroll an hirer Evolutioun gespillt huet.

Dës banebriechend Erkenntnisser hu wichteg Implikatioune fir eist Verständnis wéi multicellulär Organismen evoluéiert hunn. D'Fuerscher proposéieren datt d'predatoresch Gastrula, mat senge spezialiséierte Stéckzellen, e kriteschen Driver vun der fréicher Evolutioun vu multicellulären Organismen an der Entwécklung vu komplexen organiséierte Nervensystemer gewiescht wier.

Duerch d'Schließung vum Liewenszyklus vun Aiptasia hunn d'Fuerscher eng Chance fir zukünfteg molekulare genetesch Experimenter op dësem Modellorganismus erstallt. Dësen Duerchbroch wäert dozou bäidroen fir d'Mechanismen vun der Endosymbiose weider ze verstoen an d'Funktionéiere vun der Coral-Algal Symbiose.

D'Studie, ënnerstëtzt duerch Finanzéierung vun der däitscher Fuerschungsstëftung an dem ERC Consolidator Grant, gouf an der Zäitschrëft PNAS publizéiert.

