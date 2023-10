Nei Fuerschung an Technologie bidden Hoffnung fir géint Red Needle Cast an de Pine Plantations vun Neuseeland ze bekämpfen

An Neuseeland kämpfen Bëschaarbechter eng persistent an zerstéierend Krankheet genannt Red Needle Goss (RNC) zënter op d'mannst 2008. RNC ass eng Pilzähnlech Krankheet déi Pinien hir Nadelen verléiert, wat hire Wuesstum fir Joeren beaflosst. Wéi och ëmmer, nei Fuerschung a Smart Technologien bidden Hoffnung a Léisunge fir Bëscher an hirem Kampf géint RNC.

Wëssenschaftler vum Scion's Resilient Forests Research Program sinn un der Spëtzt vun der Schluecht géint RNC. Dr Stuart Fraser a Bësch Patholog Emily McLay widmen hir Fuerschung fir d'Krankheet ze verstoen an d'Kontrollstrategien z'entwéckelen. Dem McLay seng Fuerschung zielt virauszesoen wéini RNC Ausbrieche wäert optrieden, besonnesch mat de kontinuéierleche naass Konditiounen verursaacht duerch La Niña Eventer an de leschte Joeren.

Satellitebiller geliwwert vun Indufor weist d'Gravitéit vum RNC an Plantatiounsbëscher op der Ostküst am Verglach zu de Jore virdrun. Fir RNC ze bekämpfen, entschlësselen d'Wëssenschaftler d'Pathogen-Host Interaktioun a wéi d'Ëmwelt et beaflosst. Dem McLay seng Laboraarbecht konzentréiert sech op d'Roll vun der Temperatur a Fiichtegkeet am Krankheetszyklus ze verstoen fir epidemiologesch Modeller ze bauen fir Ausbroch virauszesoen.

Dem Scion seng Fernsensing a geospatial Intelligenz Team spillt eng entscheedend Roll bei der Iwwerwaachung vun der Präsenz vum RNC. Si benotze Satellitebiller fir Gebidder z'identifizéieren déi Krankheetsausdrock hunn a si gäeren Berichter vun Industriefachleit ze kréien fir hir Modeller ze verbesseren.

Kupfer ass entstanen als liewensfäeg Kontrollbehandlung fir RNC. Studien, déi an der zentraler Nordinsel duerchgefouert goufen, hunn gewisen datt Kupfer d'RNC Gravitéit wesentlech reduzéiert huet. Kollaborativ Studien tëscht Manulife Forest Management a Scion sinn amgaang fir d'Effizienz vu Kupfer ënner méi héijer Krankheetsdrock z'entdecken.

De Resilient Forests Research Programm zielt fir zukünfteg gepflanzt Radiata Pinienwälder aus dem Impakt vum Klimawandel. Dem McLay seng Fuerschung dréit zur Entwécklung vun engem Prototypmodell bäi fir RNC Ausbroch virauszesoen. Dëst Tool zielt fir Bëschaarbechter mat Informatioun z'erméiglechen fir viraussiichtlech Handlungen ze huelen.

D'Kombinatioun vu Satellite Iwwerwachung, Kupferbehandlungen a prévisive Modeller bitt eng transformativ Approche fir Krankheetsmanagement an de Bëscher vun Neuseeland. Dës Fuerschung bitt Hoffnung fir d'Bëscher vum Land ze schützen an d'Holzindustrie z'erhalen.

