Mënschen fueren Verloscht vu Multiple Branchen am Bam vum Liewen, Studie fënnt

Eng nei Etude warnt virun der Bedrohung vun engem sechsten Massenausstierwen, deen duerch mënschlech Aktivitéiten verursaacht gëtt, a seet datt d'Mënschen de Verloscht vu ganze Filialen vum "Tree of Life" féieren. D'Studie, publizéiert am Proceedings of the National Academy of Sciences, ass eenzegaarteg well se d'Ausstierwen vu ganze Gattungen ënnersicht anstatt nëmmen eenzel Arten.

D'Fuerscher hu sech op Wirbeldéierenaarten konzentréiert (ausser Fësch) a fonnt datt vun de 5,400 studéierte Gattungen 73 an de leschten 500 Joer ausgestuerwen waren, woubäi déi meescht vun hinnen an de leschten zwee Joerhonnerte verschwonnen sinn. Dësen Ausstierwensquote ass vill méi héich wéi dat wat erwaart gëtt baséiert op Schätzungen aus dem fossille Rekord.

Mënschlech Aktivitéite wéi Habitat Zerstéierung, Iwwerfëschung a Juegd ginn als primär Ursaach vun dëser Ausstierwenskris identifizéiert. De Verloscht vun enger Gattung kann wäitreegend Konsequenze fir e ganzen Ökosystem hunn. De Co-Autor vun der Studie, Gerardo Ceballos, ënnersträicht d'Dréngendlechkeet vun der Situatioun, a seet: "Eis Suerg ass datt ... mir d'Saache sou séier verléieren, datt et fir eis den Zesummebroch vun der Zivilisatioun signaliséiert."

Wärend all Experten d'accord sinn datt den aktuellen Ausstierwensquote alarméierend ass, ob dëst eng sechst Massausstierwen ausmécht ass eng Fro vun der Debatt. Wëssenschaftler definéieren e Massausstierwen als de Verloscht vu 75% vun Arten iwwer eng kuerz Zäit. Laut dem Robert Cowie, e Biolog vun der University of Hawaii, mat dëser Definitioun, ass nach net zu engem sechste Massenausstierwen geschitt.

Wéi och ëmmer, d'Resultater vun der Studie vu ganze Branchen vum Bam vum Liewen verluer ënnersträichen d'Gravitéit vun der Situatioun. Dës Etude weist den dréngende Bedierfnes fir Handlung fir d'Biodiversitéit ze erhaalen an d'Zukunft vun der Mënschheet ze schützen.

Quellen:

– Ceballos, G., et al. (2023). Biologesch Annihilatioun iwwer de lafende sechsten Massausstierwen signaliséiert duerch Wirbeldéierenbevëlkerungsverloscht a Réckgang. Proceedings vun der National Academy of Sciences.

