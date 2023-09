Mënschen fueren Verloscht vu ganze Branchen vum Bam vum Liewen, warnt nei Studie

Eng rezent Etude publizéiert an Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) huet opgedeckt datt d'Mënschen d'Ausstierwen vu ganze Filialen vum "Tree of Life" verursaachen, an d'Suergen iwwer eng potenziell sechst Massausstierwen. D'Studie, déi vu Fuerscher vun der National Autonomous University of Mexico geleet gëtt, konzentréiert sech op d'Ausstierwen vu ganze Gattungen, déi Klassifikatiounen tëscht Arten a Familljen sinn.

Am Géigesaz zu fréiere Studien, déi nëmmen de Verloscht vun eenzelne Spezies ënnersicht hunn, analyséiert dës Fuerschung d'Verschwannen vu ganze Gattungen. Et ass e bedeitende Bäitrag well et e méi déif Verständnis vun den aktuellen Ausstierwensraten gëtt. De Professer Gerardo Ceballos, ee vun de Co-Autoren vun der Etude, betount datt d'Ausstierwenskris gläich schwéier ass wéi d'Klimawandelkris, awer dacks iwwersinn gëtt.

Duerch d'Untersuchung vun Daten vun der International Union for Conservation of Nature (IUCN), hunn d'Fuerscher festgestallt datt 73 Gattungen an de leschten 500 Joer ausgestuerwen sinn, mat der Majoritéit vun Ausstierwen an de leschten zwee Joerhonnerte geschitt. Dëst ass alarméierend, well baséiert op fréiere Ausstierwensraten, sollten nëmmen zwou Gattungen am selwechten Zäitraum verluer ginn.

D'Etude attribuéiert mënschlech Aktivitéiten wéi Habitat Zerstéierung, Iwwerfëschung a Juegd als Haaptursaachen vun dësen Ausstierwen. De Verloscht vu souguer enger eenzeger Gattung kann wäitreegend Konsequenze fir Ökosystemer hunn. D'Fuerscher gleewen datt dréngend Handlung erfuerderlech ass fir weider Verloscht an Zesummebroch vun Zivilisatiounen ze verhënneren.

Och wann et e Konsens tëscht Experten ass datt den aktuellen Ausstierwensquote alarméierend ass, ob et de Critèrë fir eng sechst Massausstierwen entsprécht, bleift en Thema vun der Debatt. Massenausstierwen gëtt definéiert als Verloscht vu 75% vun Arten bannent kuerzer Zäit. Wéi och ëmmer, wann déi aktuell Ausstierwensraten bestoe bleiwen oder eropgoen, ass e Massausstierwen méiglecherweis optrieden.

D'Autoren vun der Studie ënnersträichen d'Noutwennegkeet fir de Schutz an d'Restauratioun vun natierleche Liewensraim ze prioritéieren fir weider Ausstierwen ze vermeiden. Si gleewen datt et nach ëmmer méiglech ass vill Gattungen ze retten, wann direkt Handlungen ënnerholl ginn.

Quellen: Proceedings vun der National Academy of Sciences (PNAS)

Definitiounen:

Genera: An der Klassifikatioun vu Liewewiesen ass eng Gattung e Rang tëscht Art a Famill.

Spezies: Eng Grupp vun Organismen déi ähnlech Charakteristiken deelen a sech kënne reproduzéiere fir fruchtbar Nofolger ze produzéieren.

Mass Ausstierwen: E séiere Verloscht vun engem bedeitende Prozentsaz vun Arten bannent enger kuerzer Zäit, wat zu groussen ökologeschen an evolutiven Ännerungen féiert.

Tree of Life: Eng metaphoresch Duerstellung vun de Relatiounen tëscht verschiddenen Arten, déi hir evolutiv Geschicht zréck op e gemeinsame Virfahre verfollegen.