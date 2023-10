Wëssenschaftler benotzen Teleskope fir Psyche Asteroid am Infrarout ze observéieren

D'Wëssenschaftler vum Southwest Research Institute benotzen Teleskope fir den Psyche Asteroid am Infrarout ze beobachten, wat e wichtege Kontext fir déi nächst Psyche Missioun vun der NASA ubitt. Den Asteroid Psyche, mat engem Duerchmiesser vu ronn 140 Meilen, ass ee vun de gréissten Objeten an der Haaptasteroidegurt tëscht Mars a Jupiter. Et gëtt ugeholl datt et en dichten, metallesche Reschtkär vun engem gescheiterte Planéit ass.

Dr Stephanie Jarmak benotzt den James Webb Weltraumteleskop (JWST) fir no Waassersignaturen op der metallescher Uewerfläch vum Psyche ze sichen. Dëst wäert hëllefen ze bestëmmen ob Waasser, a Form vun Hydroxyl oder tatsächlech Waasser, um Asteroid existéiert. Dr Anicia Arredondo, op der anerer Säit, studéiert d'Ënnerscheeder an der Zesummesetzung vun der Psyche op verschiddene Punkte op hirer Uewerfläch mat Daten gesammelt vum Stratosphären Observatoire fir Infrarout Astronomie (SOFIA).

D'Infraroutobservatioune vun dësen Teleskope ergänzen d'Donnéeën, déi vun der Psyche-Raumschëff kritt ginn. D'JWST an d'SOFIA Observatioune wäerten wäertvoll Abléck an d'Zesummesetzung vum Asteroid ubidden an d'Wëssenschaftler hëllefen seng Originen a Geschicht ze verstoen.

Psyche bleift enigmatesch, mat konfliktende fréiere Observatiounen an Hiweiser vun Hydratatioun op senger Uewerfläch. Déi kommend Psyche Raumschëff zielt d'Geheimnisser vun dësem metalleschen Asteroid z'entdecken a méi Kloerheet ze bidden. D'Missioun ass geplangt de 5. Oktober 2023 ze starten a soll am August 2029 beim Asteroid ukommen.

Metal Asteroide wéi Psyche si seelen am Sonnesystem, sou datt et e faszinante Zil fir Exploratioun ass. Et kéint d'Wëssenschaftler eng eenzegaarteg Geleeënheet bidden fir an engem Planéit ze kucken an Abléck an de Planetaresch Bildungsprozesser ze kréien. Wéi och ëmmer, dem Psyche seng ongewéinlech Charakteristiken hunn och d'Potenzial fir Wëssenschaftler ze iwwerraschen an existéierend Theorien erauszefuerderen.

Déi lafend Observatioune mat verschiddenen Infrarout-Techniken ginn weider perplex Resultater op, déi weider Untersuchung erfuerderen. Dëst ënnersträicht d'Wichtegkeet vun der zukünfteg Psyche Missioun, déi e verständlecht Verständnis vun dësem faszinéierende Asteroid gëtt.

Quell: Southwest Research Institute