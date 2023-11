Optesch Pinzette: Laser Manipulatioun méi sécher fir biologesch Uwendungen

By

Optesch Pinzette, d'Technologie déi Laserlicht benotzt fir kleng Partikelen ze manipuléieren, hunn Unerkennung fir hire Potenzial a verschiddene Beräicher gewonnen, dorënner Kriibstherapie. Wéi och ëmmer, d'Hëtzt generéiert duerch konventionell optesch Pinzette kann biologesch Proben beschiedegen, wat hir Effektivitéit fir sensibel Uwendungen limitéiert.

An enger rezenter Etude publizéiert an Nature Communications, Fuerscher hunn eng nei Method entwéckelt mat Supercomputer Simulatioune fir d'Sécherheet an d'Effizienz vun opteschen Pinzette fir biologesch Zwecker ze verbesseren. Leed vum Pavana Kollipara, e Graduéierter vun der University of Texas zu Austin, huet d'Team d'Konzept vun hypothermeschen opto-thermophoretesch Pinzette (HOTTs) agefouert.

D'HOTTs Technik integréiert en Heizkierper an thermoelektresche Kühler fir d'Temperatur vun de gezielte Partikelen, wéi Zellen a Kolloiden, op engem méi kille Niveau ze halen. Doduerch hunn d'Fuerscher erfollegräich mënschlech rout Bluttzellen gefaangen a manipuléiert ouni Schued un hirer Struktur ze verursaachen. Dësen Duerchbroch iwwerwannt eng grouss Erausfuerderung bei konventionellen opteschen Pinzette, wou exzessiv Hëtzt zum direkten Zell Doud féiere kann.

Déi potenziell Uwendunge vun HOTTs verlängeren iwwer d'Zellmanipulatioun. D'Team huet och seng Effizienz an Drogen Liwwerungssystemer bewisen. Mat plasmonesche Vesikelen - kleng Gold Nanopartikel-beschichtete Biocontainer - hunn se d'Fäegkeet gewisen, dës Drogenträger sécher ze fangen an ze transportéieren ouni Ënnerbriechung. Beim Erreeche vun der Zilplaz kënnen d'Medikamentbelaaschte Vesikel mat engem sekundäre Laserstrahl opgemaach ginn, wat präzis Medikament Liwwerung erméiglecht an déi erfuerderlech Dosis miniméiert.

Supercomputer Simulatioune hunn eng kritesch Roll an dëser Etude gespillt. D'Fuerscher hunn den TACC's Stampede2 benotzt, eng héich performant Rechenressource, fir déi komplex 3D Kraaftgréissten ze berechnen, déi op d'Partikelen duerch optesch, thermesch an thermoelektresch Felder ausgeübt ginn. Esou Simulatioune gëtt wäertvoll Abléck an aktivéiert der Optimisatioun vun der HOTTs Technik.

Dësen Duerchbroch huet de Wee gemaach fir d'Industrialiséierung vun opteschen Pinzette a biologesche Applikatiounen, dorënner selektiv cellulär Chirurgie a geziilte Medikamenter Liwwerung. Duerch d'Minimaliséierung vun Hëtzt-induzéierte Schued, kënnen optesch Pinzette méi effektiv an der Kriibstherapie an aner biomedizinesch Felder applizéiert ginn.

Froen an Froe Froen (FAQ)

Q: Wat sinn optesch Pinzette?

A: Optesch Pinzette sinn eng Technologie déi Laserlicht benotzt fir kleng Partikelen ze manipuléieren, wéi Zellen an Nanopartikelen.

Q: Wéi funktionnéieren optesch Pinzette?

A: Optesch Pinzette funktionnéieren andeems d'Dynamik vum Liicht benotzt gëtt fir Partikelen ze fangen an ze beweegen. D'Intensitéit vum Liicht bei Laser verbessert dësen Effekt.

Q: Wat ass den neie Fortschrëtt an der optescher Pinzette?

A: Fuerscher hunn eng Method entwéckelt genannt hypothermesch opto-thermophoretesch Pinzette (HOTTs), déi déi gezielte Partikelen cool hält, optesch Pinzette méi sécher a méi effizient fir biologesch Uwendungen.

Q: Wéi profitéiert d'HOTTs Technik biologesch Uwendungen?

A: D'HOTTs Technik verhënnert exzessiv Hëtztschued u biologesche Proben, wat et erlaabt fir sécher ze fangen a Manipulatioun vun Zellen. Et erméiglecht och präzis Medikament Liwwerung duerch sécher Drogebelaaschte Vesikel op geziilte Plazen ze transportéieren.

Q: Wéi goufen Supercomputer an der Studie benotzt?

A: Supercomputer, wéi TACC's Stampede2, goufe benotzt fir komplex Simulatioune auszeféieren, déi d'3D Kraaftgréissten berechent hunn, déi duerch verschidde Felder op d'Partikelen ausgeübt goufen. Dës Simulatioune ginn wäertvoll Abléck an hunn zu der Entwécklung an Optimisatioun vun der HOTTs Technik bäigedroen.