D'Fuerscher hunn e wesentlechen Duerchbroch an der Studie vun der Ionosphär vun der Äerd gemaach andeems se de Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) benotzen anstatt traditionell Satellitenobservatiounen. De GMRT, deen an der niddereger Breetregioun läit, huet sech effektiv bewisen fir Stéierungen an der Ionosphär z'entdecken an ze charakteriséieren. Dës Fuerschung bitt e bessert Verständnis vun der Ionosphär, wat Implikatioune kann hunn fir d'Genauegkeet vu GPS-Servicer ze verbesseren, wéi och fir d'Studie vu Radiogalaxien.

De Lead Autor vun der Studie, Sarvesh Mangala vum National Center for Radio Astrophysics, zesumme mat sengem Mentor Prof Abhirup Datta vun IIT-Indore, huet erfollegräich multiple mëttel-Skala reesend ionosphäresch Stéierungen (TIDs) a kleng Skala TIDs mat der GMRT entdeckt. Dës Stéierunge goufen op Frequenzen vun 235 MHz an 610 MHz observéiert.

D'Etude huet onerwaart Verännerungen an der Ionosphär während de Sonnenopgangsstonnen opgedeckt, bedeitend ionosphäresch Stéierungen a méi kleng Strukturen déi an der selwechter Richtung bewegen. Dës Beobachtung fuerdert fréier Studien eraus an ënnersträicht d'Wichtegkeet vu Low-Breet-Instrumenter, wéi de GMRT, fir effektiv Ännerungen an der Elektronendicht vun der Ionosphär z'entdecken.

Duerch d'Verbesserung vum Wëssen a Modeller vun der Ionosphär kann dës Fuerschung zu besseren Technologien a méi genee Miessunge fir Navigatioun a Kommunikatioun féieren. Déi aussergewéinlech Sensibilitéit vum GMRT erlaabt präzis Miessunge vun ionosphären Variatiounen, déi d'Fäegkeete vu GPS a Radarinstrumenter iwwerschreiden.

Dëst banebriechend Resultat mécht nei Weeër fir Fuerschung mat der GMRT op. Yashwant Gupta, Centre Direkter vum National Center for Radio Astrophysics, sot datt dës Erreeche hir Iwwerzeegungen am Potenzial vum GMRT validéiert an d'Wichtegkeet vun dëser Fuerschung beliicht fir eist Verständnis vun der Ionosphär ze förderen.

Quellen:

- PTI News Agence

- Geophysikalesch Fuerschungsbréiwer

- National Center fir Radio Astrophysik