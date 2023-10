Nei Abléck an d'Ionosphär vun der Äerd, déi vum Radioteleskop opgedeckt ginn

By

D'Fuerscher hunn eng banebriechend Entdeckung iwwer d'Stéierungen an der Ionosphär vun der Äerd gemaach mam Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) fir d'éischte Kéier. D'Ionosphär ass eng wichteg Schicht vun der Äerdatmosphär, déi eng entscheedend Roll bei verschiddenen Technologien wéi GPS-Servicer a Radiogalaxisstudien spillt. Andeems Dir d'Ionosphär studéiert, kënnen d'Wëssenschaftler d'Genauegkeet vu Positionéierung, Navigatioun an Timing Servicer verbesseren.

D'Etude, publizéiert an der peer-reviewed Journal Geophysical Research Letters, gouf vum Sarvesh Mangala vum National Center for Radio Astrophysics geleet. Mangala, zesumme mat sengem Mentor Prof Abhirup Datta vun IIT-Indore, erfollegräich entdeckt a charakteriséiert verschidden Zorte vun ionospheric Stéierungen mat der GMRT.

D'Fuerscher hunn mëttel-Skala reesend ionosphäresch Stéierungen (TIDs) mat enger Reechwäit vun 100 bis 300 km observéiert, souwéi kleng Skala TIDs vun ongeféier 10 km. Dës Stéierunge goufen op Frequenzen vun 235 MHz a 610 MHz während enger bal néng Stonne Observatioun festgestallt.

Ee vun de Schlësselresultater vun der Etude waren déi onerwaart Verännerungen an der Ionosphär während Sonnenopgangsstonnen. D'Fuerscher hunn och bedeitend ionosphäresch Stéierungen a méi kleng Strukture beobachtet, déi an der selwechter Richtung bewegen.

Wat dës Etude eenzegaarteg mécht ass d'Benotzung vun engem niddereg-Breetinstrument wéi de GMRT, deen méi no beim Äerdmagnéitequator plazéiert ass. Virdrun Studien konzentréiert sech haaptsächlech op ionosphäresch Stéierungen an der Mëtt-Breet an Héich-Breet Regiounen. Déi aussergewéinlech Sensibilitéit vum GMRT erlaabt präzis Miessunge vun ionosphäresche Variatiounen, déi d'Fäegkeete vu GPS a Radarinstrumenter iwwerschreiden.

D'Resultater vun dëser Fuerschung wäerten eist Verständnis vun der Ionosphär verbesseren an zu der Entwécklung vu méi genee Technologien fir Navigatioun a Kommunikatioun bäidroen. De GMRT huet bewisen als en effektiven Tool fir ionosphäresch Phänomener ze studéieren, a weist säi Potenzial fir weider Duerchbroch an dësem Fuerschungsberäich.

Quellen:

- Geophysical Research Letters, e peer-reviewed Journal

- National Center fir Radio Astrophysik

- Tata Institut vun Fundamental Fuerschung