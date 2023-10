Giant Meterwave Radioteleskop benotzt fir Stéierungen an der Ionosphär vun der Äerd ze studéieren

Fuerscher hunn de Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) benotzt fir Stéierungen an der Ionosphär vun der Äerd fir d'éischte Kéier ze studéieren. Virdrun goufen Observatioune vun der Ionosphär mat Satellitte gemaach. Duerch d'Verbesserung vun eisem Verständnis vun der Ionosphär kann dës Fuerschung d'Genauegkeet vun de Positionéierungs-, Navigatiouns- an Timingservicer verbesseren, souwéi d'Studie vu Radiogalaxien erliichteren. D'Etude, publizéiert am peer-reviewed Journal Geophysical Research Letters, gouf vum Sarvesh Mangala vum National Center for Radio Astrophysics geleet.

D'Team huet erfollegräich mëttelgrouss reesend ionosphäresch Stéierungen (TIDs) mat enger Rei vu 100 bis 300 km a kleng Skala TIDs vun ongeféier 10 km mat der GMRT festgestallt. Dës Observatioune goufen op Frequenzen vun 235 MHz an 610 MHz gemaach. D'Etude huet onerwaart Verännerungen an der Ionosphär während Sonnenopgangsstonnen opgedeckt, bedeitend ionosphäresch Stéierungen, a méi kleng Strukturen déi an der selwechter Richtung bewegen.

Dem GMRT seng "aussergewéinlech" Sensibilitéit huet d'Fuerscher erlaabt TIDs z'entdecken an ze charakteriséieren während enger néng Stonne Observatioun, déi den 5.-6. August 2012 gemaach gouf. Equator) fir Ännerungen an der Elektronendicht an der Ionosphär z'entdecken.

D'Resultater vun dëser Fuerschung kéinten d'Wëssen an d'Modeller vun der Ionosphär verbesseren, wat zu Fortschrëtter an Technologien a méi genee Miessunge fir Navigatiouns- a Kommunikatiounszwecker féiert. De GMRT, obwuel net eng traditionell Sonde fir d'Ionosphär ze studéieren, huet sech als ganz effektiv bewisen fir verschidde ionosphäresch Phänomener z'entdecken.

De GMRT bitt méi héich Sensibilitéit am Verglach mat GPS a Radarinstrumenter, wat präzis Miessunge vun ionosphäresche Variatiounen erméiglecht. Dës Etude huet d'Potenzial fir de GMRT bewisen fir nei Weeër fir Fuerschung an dësem Beräich opzemaachen.

Quell: The New Indian Express