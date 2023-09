LIONESS: Héichopléisende Imaging vu Live Brain Tissue

Fuerscher am Institut fir Wëssenschaft an Technologie Éisträich hunn eng banebriechend Imaging a virtuell Rekonstruktiounstechnologie mam Numm LIONESS entwéckelt. Dës nei Technologie bitt héichopléisende Imaging vu liewegen Gehirngewebe, wat d'Wëssenschaftler erlaabt et an Echtzäit 3D Nanoskala Detail ze visualiséieren.

De mënschleche Gehir, mat sengen 86 Milliarde Neuronen, ass ee vun de komplexste Exemplare, déi Wëssenschaftler bekannt sinn. D'komplizéiert Aarbecht vum Gehir ze verstoen erfuerdert fortgeschratt Technologien, déi d'Minute Interaktiounen op mikroskopesch Niveauen decodéiere kënnen. Imaging spillt eng pivotal Roll an der Neurowëssenschaftsfuerschung andeems se Abléck an d'Komplexitéit vum Gehirngewebe ubidden.

LIONESS, dat steet fir Live Information Optimized Nanoscopy Enabling Saturated Segmentation, ass eng Pipeline déi eng ëmfaassend Imaging, Rekonstruktioun an Analyse vu liewegen Gehirngewebe mat onendlech raimlecher Opléisung erlaabt. Andeems Dir den Tissu e puer Mol bildt, erméiglecht d'LIONESS d'Fuerscher déi dynamesch Zellbiologie am Gehir iwwer Zäit ze observéieren an ze moossen.

D'Kraaft vu LIONESS läit a senger raffinéierter Optik a senger Notzung vu kënschtlecher Intelligenz (AI). Den AI Komponent verbessert d'Bildqualitéit an identifizéiert verschidde cellulär Strukturen am dichten neuronen Ëmfeld. Dës Technologie ass d'Resultat vun enger Zesummenaarbecht tëscht verschidde Fuerschungsgruppen a wëssenschaftleche Service Eenheeten.

Virdrun Imaging Methoden, wéi Elektronenmikroskopie a Liichtmikroskopie, haten Aschränkungen wann et ëm d'Imaginatioun vum Live Gehirngewebe koum. Elektronenmikroskopie erfuerdert d'Probe ze fixéieren a kierperlech ze sektiounen, wat zum Verloscht vun dynamescher Informatioun resultéiert. Liichtmikroskopie, op der anerer Säit, hat eng limitéiert Opléisung déi net wichteg cellulär Detailer erfaasst huet.

D'LIONESS iwwerwannt dës Hürden andeems Dir Super-Resolutioun Liichtmikroskopie benotzt, speziell d'SUSHI Technik, a Kombinatioun mat schnellen a mëllen Imaging Bedéngungen. Dëst erlaabt eng isotrop Super-Resolutioun Imaging déi d'zellulär Komponente vum Gehirngewebe an 3D Nanoskala Detail opdeckt.

D'Date gesammelt vu LIONESS ginn duerch déif Léieralgorithmen veraarbecht, déi zousätzlech Informatioun iwwer d'Struktur vum Gehirngewebe ausfëllen an neuronal Strukturen automatesch identifizéieren. Dës innovativ Technologie erreecht eng Opléisung vu ronn 130 Nanometer, alles wärend d'Integritéit vum liewege Gehirngewebe behalen.

LIONESS mécht nei Méiglechkeeten op fir d'Dynamik an d'Komplexitéit vum Gehirngewebe ze studéieren. Et bitt Fuerscher e mächtegt Tool fir déi komplizéiert Aarbecht vum Gehir z'ënnersichen, wat potenziell zu engem bessere Verständnis vun neurologesche Stéierungen an der Entwécklung vu geziilte Behandlungen féiert.

Quellen:

- Institut fir Wëssenschaft an Technologie Éisträich (ISTA)

– Dem Johann Danzl säi Grupp bei ISTA