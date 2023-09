Wëssenschaftler Entdeckt de chemesche Mechanismus vu Silica-Beschichtete Nanodiamanten fir Quantecomputer a Biolabeling

Fuerscher vun der San Jose State University (SJSU) hunn de Bindungsmechanismus opgedeckt, verantwortlech fir d'Bildung vun eenheetleche Silika-Shells op Nanodiamanten. D'Team huet mächteg Röntgenstrahlen generéiert vun der Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) am SLAC National Accelerator Laboratory fir d'Nanomaterialien ze studéieren. D'Resultater, publizéiert am Journal ACS Nanoscience Au, bidden entscheedend Abléck an d'Chemie, déi an der Schafung vun Silica-beschichtete Nanodiamanten involvéiert ass.

Nanodiamonds sinn ultra-kleng synthetesch Diamanten mat bemierkenswäerten Eegeschaften. Trotz hirer klenger Gréisst hunn Nanodiamanten perfekt Kuelestoffgitter, a si kënnen Äntwerten op Magnéitfelder, elektresch Felder a Liicht bei Raumtemperatur weisen. Dës eenzegaarteg Charakteristike maachen Nanodiamanten gëeegent fir verschidden Uwendungen, dorënner Quantecomputer a Biolabeling vun Zellen.

Fir d'Funktionalitéit vun Nanodiamanten ze verbesseren, hunn d'Fuerscher sech ëm d'Diamantpartikelen mat Silica beschichtet. Silica bitt net nëmmen eng glat a schützend Schuel fir d'Nanodiamanten, awer erlaabt och Uewerflächemodifikatioun. Andeems Dir spezifesch Tags op d'Silikabeschichtung bäidréit, kënnen d'Wëssenschaftler Nanodiamanten dirigéieren fir spezifesch Zellen oder Plazen ze zielen. Dës Kontroll iwwer Nanodiamantbewegung huet bedeitend Implikatioune fir Uwendungen an der Biomedizin a Biotechnologie.

Zënter méi wéi engem Joerzéngt sinn d'Wëssenschaftler iwwerrascht iwwer de Mechanismus hannert der Bildung vun der Silikabeschichtung op Nanodiamanten. SJSU Fuerscher hunn entdeckt datt Alkohol chemesch Gruppen op der Nanodiamant Uewerfläch eng entscheedend Roll spillen fir de Wuesstum vu Silica Shells ze erliichteren. Si hu festgestallt datt d'Aféierung vun Ammoniumhydroxid mat Ethanol während dem Beschichtungsprozess zu der Produktioun vun dësen Alkoholgruppen féiert.

Fir d'Surfaces ze ënnersichen, déi ënner der Silikabeschichtung verstoppt sinn, hunn d'Fuerscher vun der SJSU d'SSRL Röntgenanlagen benotzt. Si hunn en Iwwergangsrandsensor benotzt, e superempfindlechen Thermometer, fir Temperaturännerungen z'entdecken an se an Röntgenenergien ëmzewandelen. Duerch Röntgenabsorptiounsspektroskopie (XAS) huet d'Team d'Surface vun den Nanodiamanten ënnersicht an d'Dicke vun der Silikabeschichtung op enger Nanometer Skala gemooss. D'Resultater hunn d'Effizienz vum XAS bewisen fir ënnerierdesch Materialien wéi Nanodiamanten ze studéieren.

D'Wëssen, déi aus dem Verständnis vum Bindungsmechanismus vu Silica-beschichtete Nanodiamanten gewonnen goufen, mécht nei Weeër fir Fuerscher op. Den Abraham Wolcott, den Haaptenquêteur vun der Studie, plangt d'Benotzung vun anere Materialien z'entdecken, wéi Titan an Zinkoxiden, fir Nanodiamanten ze beschichten. Dës alternativ Beschichtungen kéinten d'Applikatioune vun Nanodiamanten an der Quante Sensing a biologescher Label weider ausbauen.

D'Resultater vun dëser Fuerschung bidden wäertvoll Abléck an d'Chemie vun Nanodiamantbeschichtungen a bidden Méiglechkeeten fir d'Silika-Schuel ze optimiséieren an aner Beschichtungsmaterialien z'erklären. Mat engem bessere Verständnis vum chemesche Mechanismus hannert Silika-beschichtete Nanodiamanten, kënnen d'Fuerscher d'Potenzial vun dëse klengen Diamanten weider opmaachen fir Quantecomputer a Biolabel Uwendungen.

Source:

- Perla J. Sandoval et al, Quantephysik Diamanten op der Plage: Chemeschen Abléck an Silica Wuesstem op Nanoscale Diamant benotzt Multimodal Charakteriséierung an Simulatioun, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033