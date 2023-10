Entdeckt déi verstoppt genetesch Geheimnisser vu bedrohten Spezies

By

Eng international Zesummenaarbecht huet eng aussergewéinlech Missioun ugefaang fir d'genetesch Geheimnisser vun de bedrohten Aarten vun der Äerd z'entdecken. D'Universitéit vu Connecticut Biodiversitéit a Conservatioun Genomics Team, an Zesummenaarbecht mat Oxford Nanopore Technologies an dem US Department of Agriculture Forest Service, spëtzt eng Initiativ fir d'DNA vun iwwersiichtleche bedrohten Arten ze kartéieren.

De Projet huet ugefaang mat enger Grupp vu Bachelorstudenten, déi d'DNA vum bedrohten Butternut Bam kartéieren. De Botternussbaum, gebierteg an Nordamerika, steet virun der Bevëlkerungszréckgang wéinst engem importéierte Pilz aus Asien. Duerch d'Sequenzéierung vum Genom vum Botternussbaum hoffen d'Fuerscher Abléck an seng Iwwerliewensmechanismen ze kréien an potenziell d'Aart vum Ausstierwen ze retten.

Dës banebriechend Effort ass just den Ufank. D'Team huet Pläng fir d'DNA vun anere bedrohten Arten ze sequenzéieren wéi d'Kürbisasche, déif Mier Korallen, an de rout-ventiléierte Kakadu. Duerch dës ëmfaassend Fuerschung zielen d'Wëssenschaftler eng Bibliothéik vu genetescher Informatioun ze kreéieren déi Restauratiouns- a Konservatiounsentscheedungen informéiere kann.

Vill vun dësen Arten sinn net extensiv wëssenschaftlech studéiert ginn, an hir DNA Sequenzen si gréisstendeels onbekannt. Duerch d'Sequenzéierung vun de Genome vu bedrohten Arten kënnen d'Wëssenschaftler e méi déif Verständnis vun hiren eenzegaartege Charakteristiken kréien an Genen identifizéieren déi zu hirem Iwwerliewe bäidroen.

Ee vun de faszinéierende Aspekter vun dëser Fuerschung ass d'Varietéit vu Ploiditéit, déi an dësen Spezies observéiert gëtt. Déi meescht Déieren sinn diploid, hunn zwou Kopien vun all Chromosom, während e puer Planzen tri- oder tetraploid kënne sinn. Wéi och ëmmer, de Kürbis Äschebaum, deen dëst Joer sequenzéiert gëtt, gëtt ugeholl datt hien octaploid ass, d'Erwaardungen iwwerschreift an interessant Froen iwwer seng Genetik opwerft.

Den Impakt vun dësem Projet geet iwwer d'Erhaalung vun der Biodiversitéit. Et bitt och wäertvoll real Weltfuerschungserfahrung fir Bachelorstudenten, wat hinnen erlaabt zu wëssenschaftlecher Exploratioun a Konservatiounsefforten bäizedroen.

FAQ:

Q: Wat ass DNA?

A: DNA, oder Deoxyribonukleinsäure, ass eng Molekül déi genetesch Instruktioune fir Entwécklung, Wuesstum a Reproduktioun dréit. Et besteet aus Nukleotiden a bildt eng duebel Helixstruktur. DNA ass präsent a bal all Zell vun engem Organismus.

Q: Wat ass eng Spezies?

A: Eng Spezies ass eng Grupp vu liewegen Organismen déi gemeinsam Charakteristiken deelen a sech interbreeden fir fruchtbar Nofolger ze produzéieren. Et ass e fundamentalt Konzept an der Biologie benotzt fir d'Diversitéit vum Liewen ze klassifizéieren an ze organiséieren.

Q: Wéi hëlleft d'Sequenzéierung vun DNA bedrohten Arten?

A: D'Sequenzéierung vun der DNA vu bedrohten Arten liwwert Abléck an hir Iwwerliewensmechanismen an identifizéiert genetesch Eegeschaften, déi zu hirer Widderstandsfäegkeet bäidroen. Dës Informatioun kann d'Konservatiounsefforte guidéieren a potenziell Arten aus Ausstierwen retten.

Q: Firwat ass d'Kaart vun der DNA vu bedrohten Arten wichteg?

A: Kartéiere vun der DNA vu bedrohten Arten hëlleft eng Bibliothéik vu genetescher Informatioun ze kreéieren déi Restauratiouns- a Konservatiounsentscheedungen informéiere kann. Et dréit och zum wëssenschaftleche Wëssen bäi andeems se nei Abléck an déi eenzegaarteg genetesch Zesummesetzung vun dësen Spezies entdecken.