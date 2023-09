Nei entdeckt Pangolin Arten Highlight dréngend Bedierfnes fir Fuerschung

Wëssenschaftler hunn viru kuerzem eng nei Aart vu Pangolin entdeckt, déi d'total Zuel vu bekannten Arten op néng bréngt. Dat klengt, schiefelt an héich bedrohte Pangolin gëtt dacks als dat meescht verkaafte Mamendéieren vun der Welt bezeechent. Virdrun hunn d'Fuerscher gegleeft datt et véier asiatesch a véier afrikanesch Varietéiten vun dëser elusive Kreatur wieren. Wéi och ëmmer, duerch d'Analyse vu konfiskéierte Skalen, gouf eng Lineage ënnerscheet vun den aacht bekannte Spezies identifizéiert.

Déi nei entdeckt Pangolin Arten, tentativ "Manis Mysteria" genannt, hu sech méiglecherweis vun de philippineschen a malayesche Pangolinarten viru fënnef Millioune Joer ofgeleet. D'Existenz vun dëser neier Spezies gouf nëmmen duerch Proben aus Händler an d'Liicht bruecht. Wéi och ëmmer, d'Fuerschung weist datt déi nei Pangolin-Aart schonn ënner Drock ass. Analyse huet eng erofgaang Bevëlkerung opgedeckt, mat gerénger genetescher Diversitéit, héijen Niveau vun Zuchtzucht a genetescher Belaaschtung.

Déi genee Liewensraim Gamme vun der nei entdeckt Pangolin Arten ass nach e Geheimnis. Asiatesch Pangolinen, déi an Hong Kong a Yunnan ukommen, ginn ugeholl datt se haaptsächlech aus Südostasien kommen. Duerch seng enk Ähnlechkeet mat sengen asiatesche Koseng, kann dës nei Spezies an der Wëld iwwersinn ginn. Zousätzlech ass et méiglech datt et an enger ënnerstudéierter Regioun wunnt oder einfach datt Pangoline Erausfuerderung sinn ze lokaliséieren.

D'Entdeckung vun dëser neier Pangolin Spezies ënnersträicht den dréngende Bedierfnes fir weider Fuerschung an effektiv Konservatiounsstrategien. Den illegalen Poching an den Handel vu Pangolinen stellen eng bedeitend Bedrohung fir hiert Iwwerliewe, mat méi wéi eng Millioun, déi gegleeft goufen eleng an der leschter Dekade pochéiert ze sinn. Conservatioun Efforten fir Pangolins ze schützen sinn entscheedend fir d'Iwwerliewe vun dësen eenzegaartegen a vulnérabel Kreaturen ze garantéieren.

Quellen:

- Proceedings vun der National Academy of Sciences (Journal)

- Conservatoire (Organisatioun)