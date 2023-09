Stone Spheroids gemaach vun antike mënschleche Vorfahren, Studie fënnt

By

Wëssenschaftler hunn Steenartefakte analyséiert daten zréck 1.4 Millioune Joer fir ze entdecken datt eis fréi mënschlech Vorfahren bewosst bal 600 Steensphäroiden gemaach hunn. Dës kugelfërmeg Steng, oder 'Sphäroiden', goufen a prehistoresche Site weltwäit fonnt. Zënter Joerzéngte hunn d'Archäologen diskutéiert ob dës Steng bewosst geformt goufen oder zoufälleg Nebenprodukter vun der Tool-Making waren. Déi rezent Etude, publizéiert an der Royal Society Open Science, huet modernste 3D Analyse Software benotzt fir Uewerflächewinkelen ze moossen, Uewerflächekrümmungsniveauen ze bestëmmen an den Zentrum vun der Mass vun dësen Objeten ze bestëmmen.

D'Analyse vun 150 Kalksteensphäroiden aus dem antike Site vun 'Ubeidiya' am Norde vun Israel huet gewisen datt eis fréi Vorfahren d'Fäegkeet haten eng Sphär an hirem Geescht ze konzeptualiséieren an d'Steng bewosst ze formen fir ze passen. D'Steine ​​hunn rau Flächen ausgestallt, déi konsequent mat Handwierksgeschir sinn a bal perfekt kugelfërmeg Forme kommen. Dësen Niveau vu Präzisioun hindeit datt fréi Hominine bemierkenswäert Planungs- a Geschécklechkeetsfäegkeeten haten. Den Zweck vun dëse Sphäroiden bleift onkloer, awer si hu vläicht als Projektilen gedéngt oder e puer artistesch Symbolik gehal.

D'Resultater vun der Etude bidden wäertvoll Abléck an déi kognitiv Prozesser an Handwierksfäegkeete vun antike Handwierker. Andeems Dir dës 3D Analysemethod op nach méi al Artefakte applizéiert, sou wéi déi bis zu 2 Millioune Joer zréck, konnten d'Fuerscher weider entdecken wat eis Vorfahren fäeg waren. Déi virsiichteg Gestaltung vun dëse Sphäroiden kéint de fréiste Beweis vun Hominine representéieren, déi symmetresch Geometrie op hir Tools imposéieren. Verständnis vun der virsätzlecher Schafung vun dëse Steensphäroiden gëtt e méi déif Verständnis vun de komplexe kognitiven Fäegkeete vu fréie Hominine an hir artistesch Neigungen.

Source: Royal Society Open Science, Musée national d'histoire naturelle zu Paräis