Wëssenschaftler wuessen humaniséierter Nieren bannent Schwäin Embryoen

Wëssenschaftler hunn erfollegräich Nieren ugebaut, déi meeschtens mënschlech Zellen bannent Schweinembryoen enthalen, eng bedeitend Entwécklung am Beräich vun der Organtransplantatioun. Déi banebriechend Technik beinhalt d'Modifikatioun vun der genetescher Zesummesetzung vu Schweinembryoen an d'Injektioun vu mënschlechen Zellen, déi weider an d'Nieren an den Déieren entwéckelen. Dës Erreeche markéiert déi éischte Kéier datt d'Wëssenschaftler e voll geformt humaniséiertem Organ an enger anerer Spezies erfollegräich ugebaut hunn.

An der Studie hunn déi implantéiert Embryonen ugefaang Nieren z'entwéckelen, déi haaptsächlech aus mënschlechen Zellen komponéiert sinn, no 28 Deeg vun der Entwécklung eng normal Struktur ze weisen. D'Fuerscher hunn fënnef Joer verbruecht fir d'Schwäin genetesch ze modifizéieren fir en Ëmfeld ze kreéieren wou mënschlech Zellen gleewe kënnen, wärend se mat minimalem Konkurrenz vu Schwäinzellen konfrontéiert sinn.

Nieren sinn déi meescht transplantéiert Organer, mat enger bedeitender Unzuel vun Individuen déi weltwäit op Transplantatioun waarden. D'Zil vun dëser Fuerschung ass schlussendlech Technologien z'entwéckelen, déi d'Schafe vun Organer erlaben mat Hëllef vun engem Patient seng eegen Zellen, an domat de Risiko vun Organer Oflehnung ze reduzéieren. Wärend de Prozess komplex ass a ka e puer Joer daueren fir ze perfektionéieren, sinn d'Wëssenschaftler hoffentlech datt dësen Duerchbroch zu der Generatioun vu reife mënschlechen Organer fir Transplantatioun kéint féieren.

D'Team schafft och fir aner mënschlech Organer ze wuessen, sou wéi d'Häerz an d'Bauchspaicheldrüs, an de Schweinembryoen. Dës Fuerschung stellt eng nei Approche fir Organ Bioengineering duer, d'Schwäin als Inkubator benotzt fir mënschlech Organer ze kultivéieren an ze wuessen.

Virdrun Studien hunn erfollegräich Mënsch-Schwäin Chimeras erstallt, Organismen mat DNA vu béiden Arten. Wéi och ëmmer, déi lescht Studie ass bedeitend wéinst der erfollegräicher Generatioun vun enger humaniséierter Nier. D'Fuerschung gouf als Pionéierschrëtt an der Uergel Bioengineering ugekënnegt a gouf als encouragéierend a wichteg vun Experten am Feld beschriwwen.

