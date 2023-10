Wëssenschaftler Entdeckt Tektonesch Aktivitéit verursaacht de gréisste Quake um Mars

Den InSight Lander vun der NASA huet en Äerdbiewen mat enger Stäerkt 4.7 um Mars entdeckt, dat ass dee gréisste Äerdbiewen dee jeemools um Planéit opgeholl gouf. Virdrun Theorien hu virgeschloen datt Meteorit-Auswierkunge dës "Marsquakes" verursaacht hunn, awer d'Feele vun engem Impaktkrater huet d'Wëssenschaftler zum Schluss gefouert datt de Quake duerch tektonesch Aktivitéit am Mars-Interieur verursaacht gouf. Dës Entdeckung gëtt e méi déif Verständnis vun de geologesche Prozesser vum Planéit.

D'Entdeckung fuerdert d'Iddi datt de Mars geologesch inaktiv ass. Iwwerdeems d'Äerdbiewen vun der Äerd duerch d'Bewegung vun tektonesche Placke generéiert ginn, huet de Mars eng eenzeg zolitt Plack, an awer ginn et nach ëmmer aktiv Feeler um Planéit. De Mars schrumpft graduell a killt sech of, wat Bewegung an der Krust entsteet, wat zu Äerdbiewen resultéiert.

Den Epizenter vum Äerdbiewen gouf bestëmmt an der Al-Qahira Vallis Regioun an der Südhallefkugel vum Mars. Et huet méi Energie fräigelooss wéi all déi aner Marquakes, déi duerch InSight kombinéiert goufen. Am Ufank war d'seismesch Ënnerschrëft vum Äerdbiewen ähnlech wéi déi vun zwee fréiere Meteorittenschlag, déi vum Lander festgestallt goufen. Wéi och ëmmer, weider Analyse an eng Sich no Surface Features hunn en Impakt als Ursaach ausgeschloss.

Dës Entdeckung huet wichteg Implikatioune fir zukünfteg Missiounen op de Mars. Martian seismesch Aktivitéit ze verstoen ass entscheedend fir mënschlech Exploratioun vum Planéit. Och wann dëst besonnescht Äerdbiewen keng katastrophal Effekter op der Äerd hätt, ënnersträicht et d'Noutwendegkeet fir potenziell seismesch Gefore ze studéieren an ze plangen wann d'Mënschen op de Mars geschéckt ginn.

Dës Entdeckung dréit och zur Entdeckung vun der geologescher Geschicht an der Evolutioun vum Mars bäi. Mat engem bessere Verständnis vun der seismescher Aktivitéit um Planéit kënnen d'Wëssenschaftler Abléck an hir bannenzeg Struktur kréien a wéi se sech mat der Zäit transforméiert huet.

