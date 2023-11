Wëssenschaftler iwwerwaachen Kalifornien Long Valley Caldera: Entdeckt d'Vulkanesch Risiken

Wëssenschaftler vu Caltech hunn fläisseg d'geologesch Verännerungen a seismesch Aktivitéit vun der Long Valley Caldera studéiert, en aktive Vulkan a Kalifornien. Klasséiert als "ganz héich Bedrohung" vun der US Geologescher Survey, huet d'Caldera bedeitend Opmierksamkeet ugezunn wéinst Bedenken iwwer d'Potenzial fir en Supervulkanausbroch. Wéi och ëmmer, rezent Fuerschung huet nei Liicht op d'Situatioun werfen, wat beweist datt sou e katastrophal Event net erwaart gëtt.

D'Long Valley Caldera gouf viru ronn 760,000 Joer duerch e Superausbroch geformt, wat zu engem massive vulkanesche Krater resultéiert. Iwwert d'Jore sinn et merkbar Erhéijunge vun Äerdbiewen a Buedemschwankungen, déi zu Spekulatiounen iwwer d'Méiglechkeet vun engem aneren Ausbroch féieren. Wéi och ëmmer, d'Wëssenschaftler theoretiséieren elo datt dës Phänomener wahrscheinlech e Resultat vun der Ofkillung an der Verstäerkung vum Magma sinn, anstatt Unzeeche vun engem impending Supervulkaneschen Ausbroch. Wärend kleng Ausbréch an Äerdbiewen optrieden wéinst der Verëffentlechung vu Gas a Flëssegkeet während dem Ofkillungsprozess, bleift de Gesamtrisiko vun engem katastrofalen Ausbroch niddereg.

Och wann d'Long Valley Caldera selwer relativ stabil ka sinn, hunn d'Wëssenschaftler aner Magma-Taschen an der Ëmgéigend identifizéiert, sou wéi d'Mono-Inyo Craters Kette. Dëst hindeit datt e magmateschen Ausbroch nach eng Méiglechkeet ass. Ausserdeem ass d'Regioun ufälleg fir mächteg Äerdbiewenschwärmen, wat zousätzlech Risiken fir Kalifornien Awunner duerstellt.

Iwwerdeems d'direkt Ëmgéigend vun de Vulkane vu Kalifornien a Gefor ass, kënnen d'Konsequenze vun der vulkanescher Äsche iwwer d'Géigend verlängeren. Vulkanasche kann d'Versuergung vum Stroum stéieren, Reesen a Flich behënneren, a Waasserquellen kontaminéieren. Dofir ass et kritesch dës Vulkaner ze verstoen an no ze iwwerwaachen, dorënner de Long Valley Caldera, fir d'Sécherheet an d'Bereetschaft vun den Awunner am ganze Staat ze garantéieren.

Froen an Froe Froen (FAQ)

Wat ass eng Caldera?

Eng Caldera ass e grousse vulkanesche Krater entstanen duerch den Zesummebroch vun der Äerduewerfläch no engem massiven Ausbroch. Wat ass e supervulkaneschen Ausbroch?

En Supervulkanausbroch ass en extrem grousse Vulkanausbroch, deen Honnerte oder souguer Dausende vu Kubikkilometer Magma ausstoen kann, d'Ëmgéigend wesentlech beaflossen a potenziell de globale Klima beaflossen. Sinn supervulkanesch Ausbroch méiglecherweis a Kalifornien?

Wärend Kalifornien vulkanesch Aktivitéit erliewt, ass d'Wahrscheinlechkeet vun engem supervulkaneschen Ausbroch an der Staat extrem niddereg. Wëssenschaftler gleewen datt d'Magma ënner der Long Valley Caldera ofkillt a manner aktiv gëtt, wat de Risiko vun engem katastrofalen Ausbroch reduzéiert. Wat sinn d'Risiken verbonne mat vulkaneschen Äsche?

Vulkanesch Äsche, wann se naass sinn, kann Elektrizitéit féieren an d'Energieversuergung stéieren. Et kann och Visibilitéit beeinträchtigen, wat Rees geféierlech mécht. Zousätzlech kann Äsche Waasserversuergung kontaminéieren a laang dauerhaft Auswierkungen op d'Ëmwelt hunn. Wéi iwwerwaachen d'Wëssenschaftler d'vulkanesch Aktivitéit?

D'Wëssenschaftler benotze verschidde Tools an Techniken fir vulkanesch Aktivitéit ze iwwerwaachen, dorënner Seismometer fir Äerdbiewen z'entdecken, Miessunge vu Buedemdeformatioun, an Héichopléisung Imaging. Dës Methoden erméiglechen d'Wëssenschaftler d'Behuele vu Vulkaner ze verstoen an déi potenziell Gefore verbonne mat hinnen.