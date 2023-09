Tasmanian Tiger: Fuerscher recuperéieren erfollegräich RNA vun ausgestuerwenen Spezies

An engem groussen Duerchbroch hunn d'Wëssenschaftler erfollegräich RNA aus preservéierten Exemplare vum Tasmaneschen Tiger extrahéiert, engem ausgestuerwene Päiperlek, daten zréck op 1891. Dëst ass déi éischte Kéier datt RNA, e manner stabilt genetesch Material wéi DNA, aus enger ausgestuerwener Spezies erëmfonnt gouf. D'Exemplare goufen an engem Musée zu Stockholm, Schweden gelagert.

D'Erhuelung vu RNA aus den Tasmaneschen Tiger Exemplare bitt wäertvoll Abléck an d'Biologie an de Stoffwechsel vun dësen ausgestuerwenen Déieren. RNA Sequencing liwwert Informatioun iwwer Genkomplementer a Genaktivitéit, déi wesentlech sinn fir d'Charakteristiken an d'Charakteristike vun ausgestuerwenen Arten ze verstoen.

Virdru gouf DNA erfollegräich aus antiken Organismen extrahéiert, awer dës Etude weist d'Potenzial fir RNA aus ausgestuerwenen Arten ze recuperéieren. D'Erhaalung vun den Tasmaneschen Tiger Exemplare, trotz der Plaz bei Raumtemperatur an engem Schaf gelagert, fuerdert d'Annahme eraus datt d'RNA ënner esou Bedéngungen séier degradéiert. Dës Entdeckung mécht nei Méiglechkeeten op fir ausgestuerwen Aarten ze studéieren an nei ze kreéieren.

Iwwert seng Bedeitung fir ausgestuerwen Aarten ze verstoen, kann d'Fäegkeet RNA aus antike Virussen ze recuperéieren hëllefe bei der Studie vu vergaangene Pandemie. RNA spillt eng entscheedend Roll bei der Verëffentlechung vun der genetescher Informatioun, déi vun der DNA kritt gëtt, fir d'Synthese vu Proteinen z'erméiglechen an de celluläre Metabolismus ze reguléieren.

Den Tasmaneschen Tiger, och bekannt als Thylacin, war en Spëtzepredator uechter Australien an Emgéigend Inselen, bis mënschlech Aktivitéit et zum Ausstierwen gefuer huet. D'Arrivée vu Mënschen an Australien viru ronn 50,000 Joer, gefollegt vun der europäescher Kolonisatioun am 18. Joerhonnert, huet zu Bevëlkerungsreduktiounen a schlussendlech den Doud vum Tasmaneschen Tiger gefouert. Si goufen als Bedrohung fir Béischten erkläert, wat zu enger Bounty op de Kapp gefouert huet. De leschte bekannten Tasmanian Tiger ass am Joer 1936 a Gefaangenschaft gestuerwen.

D'Efforte fir verschidden Arten ze "ausstierwen", dorënner den Tasmaneschen Tiger, goufen duerch privat Initiativen lancéiert. Wärend d'Erausfuerderunge vun ausgestuerwenen Aarte vu liewege Familljememberen Erausfuerderunge stellen, beliicht dës Studie d'Wichtegkeet vu weiderer Fuerschung iwwer d'Biologie vun ausgestuerwenen Déieren.

Quellen:

- Reuters