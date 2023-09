Wëssenschaftler extrahéieren erfollegräich RNA aus ausgestuerwenen Tasmaneschen Tiger - Wat ass nächst?

Am September 2023 hunn d'Wëssenschaftler e groussen Duerchbroch erreecht andeems se erfollegräich RNA aus engem Tasmaneschen Tiger extrahéiert hunn, eng ausgestuerwen Kreatur. Déi extrahéiert RNA war vun engem Exemplar dat iwwer 130 Joer al ass an am Moment am schwedesche Musée fir Naturgeschicht ënnerbruecht ass. Dës banebriechend Entdeckung huet Genetiker mat wäertvollen Abléck geliwwert wéi d'Gen vun dësem ausgestuerwenen Déier funktionnéieren. D'Resultater vun dëser Etude goufen an der wëssenschaftlecher Zäitschrëft Genome Research publizéiert.

Den Tasmaneschen Tiger, och bekannt als Thylacin, war e fleeschend Päiperlek, deen eemol an Australien, Neuguinea an Tasmanien geraumt huet. Déi genee Ursaach vu sengem Ausstierwen bleift onbekannt, awer et gëtt ugeholl datt d'mënschlech Verfolgung eng bedeitend Roll gespillt huet. Déi lescht bekannt Thylacin, genannt Benjamin, ass am Joer 1936 a Gefaangenschaft gestuerwen.

Wärend de primäre Fokus vun der Fuerschung net op d'Klonen vun ausgestuerwenen Aarte war, mécht d'Fäegkeet fir al RNA ze extrahieren, z'analyséieren an ze sequenzéieren Méiglechkeeten op fir ausstierwen Aarten an Zukunft ze kreéieren. De Genetiker Emilio Mármol Sánchez, den Haaptautor vun der Studie, plädéiert fir méi Fuerschung iwwer d'Biologie vun dësen ausgestuerwenen Déieren. Wéi och ëmmer, de Prozess fir eng ausgestuerwen Spezies duerch d'Gen-Editioun op lieweg bestoende Déierfamilljen ze kreéieren ass komplex an Zäitopwendeg.

D'Leedung vun den Efforten fir den Thylacin erëm z'erliewen ass de Professer Andrew Pask vun der University of Melbourne. Hien huet gesot datt d'Entdeckung vu RNA am ale Musée an antike Proben bedeitend Déift fir eist Verständnis vun der ausgestuerwener Déierebiologie bäidréit. Den Operstéiungsprozess involvéiert d'Editioun vun der DNA vun der nooste lieweger Famill vun der ausgestuerwener Spezies, d'Schafe vun Embryonen mat de revidéierte Genomen, an eng passend Ersatzmamm fir d'Nofolger ze fannen. Wärend Genome vu ongeféier 20 ausgestuerwenen Arten sequenzéiert goufen, wéi 2022, gouf keng vun dësen Arten erfollegräich nei erstallt.

Klonen ass en ähnleche Prozess dee berücksichtegt ka ginn wann d'Aart erfollegräich erëmbelieft gouf. Wéi och ëmmer, den aktuelle Fokus ass op d'Benotzung vun der genetescher Restauratioun anstatt ze Klonen. Klonen involvéiert d'DNA vun enger somatescher Zell an eng Eezell ze transferéieren, déi hiren Kär an d'DNA ewechgeholl huet, déi sech dann zu engem Embryo entwéckelt. Den Embryo gëtt dann an eng Ersatzmutter implantéiert fir zu enger lieweger Replika vun der ausgestuerwener Spezies ze wuessen.

Als Ofschloss mécht déi erfollegräich Extraktioun vu RNA aus dem Tasmaneschen Tiger nei Weeër fir genetesch Fuerschung an d'potenziell Operstéiung vun ausgestuerwenen Aarten op. Wärend de Prozess fir eng ausgestuerwener Spezies nei ze kreéieren komplex an Erausfuerderung ass, drécken d'Wëssenschaftler d'Grenze vum Wëssen an dësem Beräich. D'Zukunft kann d'Méiglechkeet hunn laang verluere Spezies erëm op d'Äerd ze gesinn.

