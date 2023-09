Fuerscher Extrait RNA aus Ausstierwen Tasmanian Tiger

Wëssenschaftler hunn erfollegräich RNA aus enger ausgestuerwener Spezies fir d'éischte Kéier extrahéiert. Den Thylacin, och bekannt als den Tasmaneschen Tiger, war e fleeschend Päiperlek, deen am Joer 1936 ausgestuerwen ass. Eng Team vu Fuerscher vun der Stockholm University an dem Centre for Paleogenetics zu Stockholm huet et fäerdeg bruecht RNA aus engem 130 Joer ale Thylacine-Exemplar am Stockholm ze recuperéieren. Naturgeschicht Musée.

RNA (Ribonukleinsäure) ass eng Molekül déi eng entscheedend Roll bei der Proteinsynthese spillt an genetesch Material an e puer Virussen dréit. D'Fuerscher konnten d'RNA aus der Haut a Skelettmuskelgewebe vum Thylacin-Exemplar sequenzéieren. Dësen Duerchbroch erlaabt d'Wëssenschaftler d'Biologie an de Metabolismus vun den Tasmaneschen Tigerzellen virum Ausstierwen ze studéieren.

Den Thylacine gouf iwwerhunn a beschëllegt fir Béischten an Tasmanien ëmzebréngen, wat zu sengem Ausstierwen gefouert huet. Habitatverloscht an agefouert Krankheeten hunn och zu sengem Doud bäigedroen. Rezent Entstéierungsefforte vu Colossal Biosciences zielen eng Proxy-Aart vum Thylacin ze kreéieren an et an säin originelle Liewensraum nei agefouert ze ginn. Wéi och ëmmer, d'RNA-Fuerschung, déi vum Team vun der Stockholm University gemaach gouf, war net op Entstéierung konzentréiert.

D'Kapazitéit fir RNA aus ausgestuerwenen Aarten ze recuperéieren mécht Méiglechkeete fir weider Fuerschung op. Wëssenschaftler kënnen RNA vun aneren ausgestuerwenen Déieren recuperéieren a souguer antike Viren, déi a Muséessammlungen gehal ginn. Dëst kéint Abléck an d'Evolutioun vu Virussen ubidden an zu Fortschrëtter an der Gen Editéierungstechnologie bäidroen, In vitro Befruchtung, a computational Analyse vun geneteschen Donnéeën.

D'Studie vun der aler DNA huet bedeitend Fortschrëtter an de leschte Joeren gemaach, an d'Erhuelung vun der RNA aus ausgestuerwenen Aarte kéint de Wee fir weider Entdeckungen opmaachen. Mat villen ausgestuerwenen Kreaturen, déi a Muséeën ënnerbruecht sinn, kann d'Extraktioun vu RNA aus aneren Arten geschwënn eng Realitéit ginn.

