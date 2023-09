Decodéiere vun de genetesch Geheimnisser vun enger ausgestuerwener Spezies: RNA Analyse vum Tasmanesche Tiger

Genetiker hunn eng banebriechend Entdeckung gemaach andeems se RNA Molekülle vun engem 130 Joer ale Tasmanian Tiger Exemplar isoléiert an dekodéieren. Dëst markéiert déi éischte Kéier datt RNA aus engem ausgestuerwenen Déier erëmfonnt gouf. D'genetesch Material gouf vun engem Exemplar an der Sammlung vum schwedesche Musée fir Naturgeschicht kritt. D'Resultater, publizéiert an der wëssenschaftlecher Zäitschrëft Genome Research, werfen Liicht op wéi d'Gene vum laang vergaangene Tasmaneschen Tiger funktionéiert.

Den Tasmaneschen Tiger, oder Thylacin, war e marsupial Predator, dee virun ongeféier 2,000 Joer verschwonnen ass, mat Ausnam vun enger Bevëlkerung an Tasmanien, déi spéider zum Ausstierwen gejot gouf. Lead Studie Autor Emilio Mármol Sánchez sot datt wärend d'Wiederaféierung vun der Spezies net d'Zil vun der Fuerschung war, e méi déif Verständnis vun der genetescher Make-up vum Tasmanian Tiger kéint Efforten hëllefe fir d'Déier erëmbeliewen.

Den Andrew Pask, dee Chef vum Thylacine Integrated Genetic Restoration Research Lab, beschreift d'Etude als banebriechend, well et weist datt RNA aus alen Muséeën an antike Proben extrahéiert ka ginn. Dës Entdeckung wäert d'Wëssenschaftler d'Verständnis vun der Biologie vun ausgestuerwenen Déieren verbesseren an d'Rekonstruktioun vun ausgestuerwene Genomen verbesseren.

Am Géigesaz zu DNA ass RNA eng temporär Kopie vun enger Sektioun vun DNA an ass méi fragil, brécht séier of. An der Vergaangenheet gouf gegleeft datt d'RNA net mat der Zäit aushalen. Wéi och ëmmer, am Joer 2019 hunn d'Fuerscher RNA aus der Haut vun engem 14,300 Joer ale Wollef, deen am Permafrost konservéiert ass, sequentéiert. Déi aktuell Etude stellt weider d'Machbarkeet fest, fir RNA aus ausgestuerwenen Déieren z'erhalen, mat zukünfteg Efforte fir d'RNA vun Arten ze recuperéieren, déi vill méi fréi verschwonnen sinn, sou wéi de Wollmammut.

D'Fuerschungsteam huet erfollegräich RNA aus der Haut a Skelettmuskelgewebe vum Tasmanian Tiger Exemplar sequenzéiert, Thylacine-spezifesch Genen z'identifizéieren. Dës Informatioun bildt den Transkriptom vum Déier, analog zum Genom, deen an der DNA gespäichert ass. D'RNA Verständnis erlaabt d'Wëssenschaftler e méi ëmfaassend Verständnis vun der Biologie vun engem Déier ze kréien. Mármol Sánchez benotzt d'Analogie vun enger Stad wou all Restaurant Zougang zu engem risege Rezeptbuch (DNA) huet, awer et ass RNA déi all Restaurant erlaabt verschidde Platen ze kreéieren. Duerch d'Analyse vun RNA kënnen d'Wëssenschaftler déi komplizéiert Biologie a Metabolismus bannent Zellen entdecken.

Dësen Duerchbroch bei der Dekodéierung vun den geneteschen Geheimnisser vun enger ausgestuerwener Spezies mécht nei Méiglechkeeten op fir antik DNA ze studéieren an déi komplizéiert Aarbecht vu laang verluerene Kreaturen ze verstoen.

