Astronomen Entdeckt e mächtege Blast vun Energie aus den Déiften vum Universum

Astronomen hunn e schnelle Radioausbroch entdeckt, dee wäitste vu senger Aart jee gesinn, deen aacht Milliarde Joer gereest ass fir d'Äerd z'erreechen. Dës Ausbroch vun intensiver Energie, déi nëmmen Millisekonnen daueren, hunn Originen déi nach ëmmer net voll verstanen sinn. Den nei entdeckten Ausbroch schéngt aus enger klenger Grupp vu fusionéierende Galaxien ze kommen, déi aktuell Theorien iwwer hir Quell ënnerstëtzt. Wéi och ëmmer, d'Intensitéit vum Burst fuerdert d'Wëssenschaftler d'Verstoe vu wéi se emittéiert ginn.

Fuerscher gleewen datt séier Radioausbréch wäertvoll Abléck an d'Geheimnisser vum Universum kënne bidden. Andeems Dir dës Burst studéiert, hoffen d'Wëssenschaftler d'Quantitéit vun der Matière ze bestëmmen, oder "normal Matière", déi am Universum existéiert. Momentan hunn d'Versuche fir dës flüchteg Matière ze moossen konfliktend Resultater bruecht. Et gëtt ugeholl datt dës Matière sech am Raum tëscht Galaxien verstoppt, awer et ass ze waarm an diffus fir mat konventionelle Methoden ze erkennen. Schnell Radio Bursts, op der anerer Säit, kënnen dëst ioniséiertem Material spieren an e Mëttel ubidden fir et ze moossen.

D'Entdeckung vun dësem mächtege Burst gouf mat engem Teleskop a Japan gemaach. Zousätzlech Teleskope goufen benotzt fir d'Find ze verifizéieren a méi Informatioun doriwwer ze sammelen. D'Resultater vun der Studie goufen am Journal Science publizéiert.

Wärend d'Ursaach vu schnelle Radioausbréch onbekannt bleift, sinn d'Wëssenschaftler hoffnungsvoll datt zukünfteg Fuerschung d'Liicht iwwer hir Hierkonft werft an hëlleft d'Geheimnisser vum Universum z'entdecken.

Quellen:

- "Mächtege Burst vu Liicht erstallt an den Tiefe vum Universum" - The Independent