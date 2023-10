Dee mächtegste a wäitste Schnell Radio Burst jeemools entdeckt

Wëssenschaftler hunn viru kuerzem e mächtege Explosioun vun Energie entdeckt, bekannt als Fast Radio Burst (FRB), deen aus den Tiefen vum Universum staamt. Dëse spezielle Burst ass net nëmmen dee wäitste vu senger Aart déi jeemools gesi gouf, awer et ass och onheemlech mächteg. Et huet ongeféier aacht Milliarde Joer gedauert bis de Burst op d'Äerd reest. A manner wéi enger Sekonn huet et déiselwecht Quantitéit un Energie fräigelooss wéi d'Sonn an iwwer 30 Joer emittéiert.

Schnell Radio Bursts sinn intensiv Burst vun Energie déi am Weltraum optrieden, an hir exakt Hierkonft ass nach onbekannt. E puer Erklärungen enthalen extraterrestresch Technologie oder Neutronestären. Wéi och ëmmer, dësen nei entdeckten Ausbroch schéngt aus enger klenger Grupp vu fusionéierende Galaxien ze kommen, déi sech mat aktuellen Theorien ronderëm hir Quellen ausriichten. Déi bemierkenswäert Intensitéit vum Burst stellt eng Erausfuerderung fir eist aktuellt Verständnis vu wéi se emittéiert ginn.

D'Kapazitéit fir séier Radio Bursts z'entdecken an ze studéieren huet e grousst Potenzial fir fundamental Froen iwwer de Kosmos ze beäntweren. Dës Bursts kéinten hëllefen d'tatsächlech Gewiicht vum Universum ze bestëmmen, eng perplexend Enquête déi bis elo onkonklusiv Resultater produzéiert huet. Fuerscher gleewen datt déi fehlend Matière am Universum, déi méi wéi d'Halschent ausmécht vun deem wat do soll sinn, sech am Raum tëscht Galaxien verstoppt. Duerch Senséiere vun ioniséiertem Material bidden séier Radioausbroch Abléck an d'Quantitéit vun der Matière, déi an den intergalaktesche Regiounen präsent ass.

Déi rezent Explosioun gouf am Ufank mat engem Teleskop a Japan opgefaang an duerno am Detail mat aneren Teleskope ënnersicht. Den Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) erlaabt d'Wëssenschaftler d'Quell vum Burst ze identifizéieren. Weider Enquête mam European Southern Observatory (ESO) Very Large Telescope (VLT) zu Chile huet opgedeckt datt d'Quellgalaxis méi al a méi wäit ass wéi all aner FRB Quell, déi bis elo entdeckt gouf, méiglecherweis an enger klenger Grupp vu fusionéierende Galaxien.

Dës banebriechend Entdeckung ass dokumentéiert am Pabeier mam Titel "A luminous fast radio burst that probes the Universe at redshift 1", publizéiert an der Zäitschrëft Science.

Quellen: Science, Swinburne University of Technology