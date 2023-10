Wëssenschaftler proposéieren Quasiparticle-Powered Super-hell Liichtquellen

Wëssenschaftler vum Instituto Superior Técnico (IST) a Portugal, der University of Rochester, der University of California, Los Angeles, a Laboratoire d'Optique Appliquée a Frankräich hunn eng Studie an der Nature Photonics publizéiert, déi d'Benotzung vu Quasipartikelen proposéiert fir super-hell ze kreéieren Liichtquellen. Dës Quasipartikelen, déi duerch synchroniséiert Bewegung vu villen Elektronen geformt sinn, hunn eenzegaarteg Eegeschaften, déi et hinnen erlaben op all Geschwindegkeet ze reesen, souguer méi séier wéi d'Liicht, an intensiv Kräfte widderstoen.

Quasipartikelen hunn d'Fäegkeet sech op Weeër ze beweegen, déi vun de Gesetzer vun der Physik, déi eenzel Partikelen regéieren, net erlaabt sinn. D'Fuerscher hunn fortgeschratt Computersimulatioune op Supercomputer gemaach fir d'Eegeschafte vu Quasipartikelen a Plasmaen ze studéieren. Si hunn villverspriechend Uwendunge fir quasiparticle-baséiert Liichtquellen entdeckt, dorënner net-zerstéierend Imaging fir Virusscannen, Biologesch Prozesser ze verstoen, Computerchips ze fabrizéieren an d'Verhalen vun der Matière an Himmelskierper z'erklären.

Déi proposéiert quasiparticle-baséiert Liichtquellen hunn verschidde Virdeeler iwwer bestehend Formen, wéi fräi Elektronen Laser. Quasiparticle-baséiert Quelle si vill méi kleng a méi praktesch fir Laboratoiren, Spideeler a Geschäfter. Mat enger minimaler Distanz fir ze reesen, kéinte Quasipartikelen onheemlech hell Liicht produzéieren, wat potenziell zu bedeitende wëssenschaftlechen an technologesche Fortschrëtter féiert.

Dës Fuerschung mécht nei Méiglechkeeten fir d'Beräich vun der Stralungsphysik op a kéint d'Liichtquellen revolutionéieren, wat eng breet Palette vun Uwendungen a verschiddene wëssenschaftlechen an technologesche Beräicher erméiglecht.

Source: Universitéit vu Rochester