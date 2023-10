En neit wëssenschaftlecht Gesetz nennt "d'Gesetz vun der Erhéijung vun der funktioneller Informatioun" proposéiert vu Fuerscher

Fuerscher hunn en neit wëssenschaftlecht Gesetz agefouert, dat d'Evolutioun vu verschiddenen natierleche Systemer am Universum ëmfaasst, dorënner Liewen, Mineralien, Planéiten a Stären. Bekannt als "d'Gesetz vun der Erhéijung vun der funktioneller Informatioun", identifizéiert dëst Gesetz universell Selektiounskonzepter déi Systemer dréien fir méi komplex mat der Zäit ze ginn.

D'Fuerschungsteam, aus Wëssenschaftler aus verschiddene Beräicher wéi Philosophie, Astrobiologie, theoretesch Physik, Mineralogie, an Datewëssenschaft, huet zesummegeschafft fir déi fundamental Fro unzegoen firwat komplex Systemer, inklusiv Liewen, tendéieren a Richtung méi funktionell Informatioun z'entwéckelen. Hir Erkenntnisser goufen an der Zäitschrëft PNAS publizéiert.

D'Gesetz fir d'Erhéijung vun der funktioneller Informatioun seet datt d'funktionell Informatioun vun engem System wäert eropgoen an evoluéieren wann verschidde Konfiguratiounen vum System Selektioun fir eng oder méi Funktiounen ënnerhuelen. Dëst gëllt fir Systemer, déi aus ville Komponenten geformt sinn, wéi Atomer, Molekülen an Zellen, déi ëmmer erëm nei arrangéiert kënne ginn fir verschidde Konfiguratiounen ze adoptéieren, mat nëmmen e puer iwwerliewen op Basis vun hirer Funktioun.

Duerch d'Erweiderung vun der Darwin senger Evolutiounstheorie argumentéieren d'Fuerscher datt net-lieweg Systemer och evoluéieren wann nei Konfiguratioune vu Komponenten hir Funktioun verbesseren. Ee Beispill vun enger Funktioun ernimmt an der Etude ass Stabilitéit.

D'wëssenschaftlech Gemeinschaft huet op dëst neit Gesetz mat Begeeschterung reagéiert. De Stuart Kauffman, en theoretesche Biolog vun der University of Pennsylvania, huet et als "super, fett, breet an transformativ Artikel gelueft." De Milan Cirkovic, e Fuerschungsprofesser am Astronomeschen Observatoire vu Belgrad, beschreift d'Etude als "e Loft vu frëscher Loft" an de Beräicher vun der Astrobiologie, Systemwëssenschaften an der Evolutiounstheorie.

Allerdéngs sinn net all Wëssenschaftler vun dësem neie Gesetz iwwerzeegt. Den Astronom Martin Rees vun der University of Cambridge huet Skepsis ausgedréckt, a behaapt datt d'Entstoe vu ville Materialien, Ëmfeld a Strukturen an der onaniméierter Welt net onbedéngt en neien Basisprinzip erfuerdert, analog zu der Darwinescher Selektioun iwwer Ierfschaft.

Als Schlussfolgerung gëtt d'Aféierung vum Gesetz vun der Erhéijung vun der funktioneller Informatioun Wëssenschaftler e méi breet Verständnis vun der Evolutioun vu verschiddenen natierleche Systemer am Universum. Wärend et mat Opreegung a Luef vu ville begéint gëtt, ginn et och ënnerschiddlech Meenungen an der wëssenschaftlecher Gemeinschaft iwwer seng Bedeitung.

