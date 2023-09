Wëssenschaftler virauszesoen en zukünftege Superkontinent, awer Neuseeland wäert net Deel dovun sinn

Nei verëffentlecht Fuerschung suggeréiert datt an 250 Millioune Joer d'Äerd Land erëm e Superkontinent bilden, an déi siwe Kontinenter an eng massiv Landmass fusionéieren. Dëse Superkontinent gëtt virausgesot ronderëm modern Afrika ze zentréieren, mat Australien an Asien an Afrika kollidéiert mat Europa. Antarktis, Nordamerika a Südamerika wäerten sech dann mat deenen aneren bäitrieden. Wéi och ëmmer, wärend dës Landmassen konvergéieren, wäert Neuseeland, och bekannt als Aotearoa, virun der Küst vun Australien bleiwen.

D'Bewegung vun tektonesche Placke, och bekannt als Continental Drift, gëtt erwaart d'Kontinenter an den nächsten 250 Millioune Joer zesummenzebréngen. Australien gëtt virgesinn Norden an d'Südostasiatesch Inselketten a ronn 25 Millioune Joer ze plënneren, awer wéinst senger Positioun op der australescher Plack gëtt Neuseeland net erwaart Australien ze treffen. Amplaz bleift Neuseeland op der Rees vun der australescher Plack no Norden.

Am Laf vu 75 Millioune Joer gëtt erwaart Neuseeland den Equator z'erreechen, ongeféier déiselwecht Zäit wéi Afrika, Asien, Australien an Europa konvergéieren fir de Superkontinent ze bilden. Duerno wäert Neuseeland mat méi luesen Tempo südlech verfollegen a schlussendlech tëscht 20 an 30 Breedegraden ënner dem Equator kommen.

Wéi och ëmmer, d'Liewen an Zukunft Neuseeland gëtt virausgesot wäit vun agreabel ze sinn. D'Präsenz vum Superkontinent am Westen wäert d'Nord- a Südinselen verursaachen "vu waarme tropesche Mier gebad", wat Neuseeland onbewunnbar mécht. D'Bildung vum Superkontinent gëtt erwaart datt d'Treibhausgase, dorënner Kuelendioxid, aus vulkanescher Aktivitéit fräigeloossen, wat zu enger bedeitender Erhéijung vun de globalen Temperaturen féiert.

Laut engem Computermodell kéint d'Atmosphär an 50 Millioune Joer bal 250% méi Kuelendioxid enthalen am Verglach zu haut. D'Kombinatioun vu verstäerkten Treibhausgase, verstäerkter Solarenergie, an d'Feele vu kille Mierer géifen de Superkontinent ongastfrëndlech maachen fir déi meescht Liewensformen. Bal d'Halschent vun der Landmass géif Wüst ginn, mat Temperaturen iwwer 40 Grad Celsius a ville Beräicher.

Och wann dëst zukünfteg Szenario wäit ewech schéngt, ënnersträicht et d'Wichtegkeet vun der Klimaaktioun fir de Planéit an engem méi kühlen a méi habitablen Zoustand ze halen. D'Fuerschung déngt als Erënnerung datt d'Erhalen vun engem Gaaschtfrëndleche Klima entscheedend ass fir d'Iwwerliewe an d'Wuelbefannen vun haitegen an zukünftege Generatiounen.

Definitiounen:

- Superkontinent: Eng grouss Landmass déi aus multiple Kontinenter besteet, déi matenee verbonne sinn.

- Tektonesch Bewegung / Kontinentaldrift: Déi graduell Bewegung an Kollisioun vun den tektonesche Placke vun der Äerd.

– Treibhausgas: E Gas deen zum Treibhauseffekt bäidréit andeems d'Infraroutstrahlung absorbéiert gëtt, wat d'Äerdtemperatur eropgeet.

– Mantel: Eng Schicht ënner der Äerdkrust, déi duerch d'Hëtzt vum Planéit lues fléisst.

