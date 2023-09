Clogs a Waasser Erhuelung Systemer op der International Space Station

Clogs a Waasserrecuperatiounssystemer op der International Space Station (ISS) hunn dozou gefouert datt d'Schlauchen zréck op d'Äerd geschéckt gi fir ze botzen an ze renovéieren. D'Ursaach vun dëse Verstoppt ass d'Präsenz vu Biofilmen, déi mikrobiell oder Pilzwachstums sinn, déi sech uneneen an d'Uewerfläch halen. Dës Biofilme kënne Filteren a Waasserveraarbechtungssystemer verstoppen an d'Integritéit vun der Ausrüstung kompromittéieren. Dëst stellt e wesentleche Problem fir Raumfaartagenturen, well et deier ka sinn, betraff Materialien ze ersetzen.

D'Verhënnerung vum Wuesstum vu Biofilmen ass besonnesch entscheedend fir laang-Distanz-Raummissiounen op Plazen wéi de Mound oder de Mars, wou zréck op d'Äerd fir Reparaturen oder Behandlung vu kranken Astronauten net machbar ass. Fir dëst Thema unzegoen, hunn d'Fuerscher vun der University of Colorado, MIT, an NASA Ames Research Center un enger Studie zesummegeschafft. Si hunn Proben aus der ISS ënnersicht mat enger spezifescher Aart vu Bakterien bekannt fir seng Fäegkeet fir Biofilmen ze bilden.

D'Wëssenschaftler hunn och mat LiquiGlide zesummegeschafft, eng Firma déi spezialiséiert ass fir Reibung tëscht Feststoffer a Flëssegkeeten ze reduzéieren. D'Etude huet festgestallt datt d'Beschichtungsflächen mat enger dënnter Schicht vun Nukleinsäuren de bakterielle Wuesstum op den ISS ausgesate Proben verhënneren. Dës Säuren besëtzen eng liicht negativ elektresch Ladung, déi verhënnert huet datt Mikroben op Surfacen hänken.

D'Fuerscher hunn och eng kierperlech Barrière a Form vun geätzten Nanograss op den Testflächen benotzt. Dëst huet eng rutscheg Uewerfläch erstallt, déi Biofilme gekämpft hunn ze halen. Wann d'Methode vun der Beschichtung vun Flächen mat Nukleinsäuren applizéiert gouf, hunn déi terrestresch Proben eng Reduktioun vun der mikrobieller Bildung vu ronn 74 Prozent gewisen, während d'Raumstatiounsproben eng méi substantiell Reduktioun vun ongeféier 86 Prozent weisen.

Wéi och ëmmer, d'Team recommandéiert méi laang Dauer Tester op zukünfteg Missiounen ze maachen fir ze bestëmmen ob d'Methode seng Effektivitéit behalen kann. Kontinuéierlech Analyse, anstatt op Endpunktmiessungen ze vertrauen, gëtt och ugeroden. Andeems se d'Biofilmopbau adresséieren, kënnen Raumagenturen Ausrüstungsschued verhënneren an d'Gesondheet an d'Sécherheet vun Astronauten während Raummissiounen garantéieren.

Quell: Den ursprénglechen Artikel gëtt keng spezifesch Quell URL.