Fuerscher a China hunn e bedeitende Meilesteen am Beräich vun der Organtransplantatioun erreecht andeems d'Nieren am fréie Stadium erfollegräich wuessen, meeschtens aus mënschlechen Zellen a Schwäin. Dësen Duerchbroch bréngt eis e Schrëtt méi no un d'Kapazitéit fir Organer an Déieren ze produzéieren, déi schlussendlech an de Mënsch transplantéiert kënne ginn. Nierentransplantatioun ass besonnesch gefuerdert, mat bal 89,000 Amerikaner de Moment op der Waardelëscht fir eng Nier.

Laut Mary Garry, e Professer fir Medizin op der University of Minnesota, kënnen d'mënschlech Organer an de Schweine generéiere kënnen e wesentlechen Impakt op d'Reduktioun vun der Zuel vu Patienten op der Transplantatiounswaardelëscht weltwäit hunn. Wärend d'Konzept vun der Schafung vun Déier-Mënsch Chimera fir Joerzéngte exploréiert gouf, representéiert dës Etude e bemierkenswäerte Fortschrëtt an dësem Beräich.

D'Team vu Wëssenschaftler vu Guangzhou Instituter fir Biomedizin a Gesondheet huet iwwer 1,800 Schweinembryoen mat mënschleche Stammzellen injizéiert an se an d'weiblech Schwäin Gebärmutter transferéiert. Déi chimeresch Embryonen konnten sech bis zu 28 Deeg entwéckelen ier d'Schwangerschafte fir weider Untersuchung gestoppt goufen. D'Fuerscher hunn fënnef Embryonen gesammelt, déi all Nieren enthalen déi normal wuessen a bis zu 65% mënschlech Zellen bestoen.

Virdrun Versuche fir mënschlech a Schwäinzellen z'integréieren haten Erausfuerderunge konfrontéiert, well Schwäinzellen tendéieren sech auszekonkurréieren an den Doud vu mënschlechen Zellen ze verursaachen. Wéi och ëmmer, d'Fuerscher an dëser Etude hunn e Gen-Editing-Tool genannt Crispr benotzt fir zwee Genen ze deaktivéieren déi verantwortlech sinn fir d'Entwécklung vun der Schwäin Nier. Dëst huet e Mikroëmfeld erstallt wou d'humaniséiert Nier kéinte fléien. Andeems se reegelméisseg mënschlech Zellen a pluripotent Stammzellen ëmgewandelt hunn an hir Chancen op Integratioun mat Schwäinzellen verbesseren, goufen d'Embryonen erfollegräich entwéckelt.

Wärend d'Nieren an dëser Etude Strukture weisen, déi charakteristesch vun der normaler Nierentwécklung sinn, bleift et ongewëss, ob se sech weider an voll funktionéierend Organer entwéckelen hätten. Zousätzlech sinn d'Suergen iwwer d'Potenzial fir Kriibs opgeworf wéinst der Gen-Editioun vun de mënschlechen Zellen. Extensiv Déieretest wier néideg fir d'Sécherheet vun Organer ze garantéieren, déi mat dësen Techniken ugebaut ginn.

Trotz den Erausfuerderunge gleewen d'Wëssenschaftler, déi an dëser Etude involvéiert sinn, datt d'Schwäin ideal Spenderdéieren sinn wéinst hirer anatomescher an Organgréisst Ähnlechkeet mat Mënschen. Mat der duerchschnëttlecher Waardezäit fir eng Nierentransplantatioun dräi bis fënnef Joer ass d'Nofro fir transplantéierbar Organer wäit iwwer d'Offer. Dës banebriechend Fuerschung bréngt Hoffnung fir dës Organmangel Kris an der Zukunft potenziell ze iwwerwannen.

