Wëssenschaftler entwéckelen Biocoating mat Lack fir d'Loft am Mars Habitat z'ergänzen

Fuerscher hunn eng Biocoating entwéckelt, genannt Green Living Paint, déi an de Liewensraum um Mars agebaut ka ginn fir d'Loft z'ergänzen. D'Biocoating enthält eng Aart vu Bakterien genannt Chroococcidiopsis cubana, déi eng eenzegaarteg Form vu Fotosynthese benotzt fir an extremen Konditiounen ze iwwerliewen. Dës Bakterie hëlt Kuelendioxid (CO2) a léisst Sauerstoff als Deel vum Prozess eraus. D'Team gefouert vum Mikrobiolog Simone Krings vun der University of Surrey a Groussbritannien huet als Zil eng haltbar an ëmweltfrëndlech Biocoating Matrix fir d'Bakterien ze kreéieren.

D'Biocoating gouf entwéckelt andeems Latex mat Nanoclay Partikelen vermëschen fir eng porös awer mechanesch robust Struktur z'erreechen. D'Fuerscher hunn d'Beschichtung fir 30 Deeg observéiert a fonnt datt et konsequent bis zu 0.4 Gramm Sauerstoff pro Gramm Biomass pro Dag fräigelooss huet, wärend CO2 absorbéiert. Dës nohalteg Method huet Implikatioune fir Weltraumfuerschung wéi och d'Suergen iwwer steigend Emissiounen a Waassermangel op der Äerd unzegoen.

Och wann déi aktuell Sauerstoffausgab net genuch ass fir e Mars Habitat eleng, et kéint d'Quantitéit u Sauerstoff wesentlech reduzéieren, déi Raummissioune brauchen fir ze transportéieren. D'Kapazitéit vum Chroococcidiopsis Cubana fir an extremen Ëmfeld ze iwwerliewen mécht et e potenzielle Kandidat fir de Mars Kolonisatioun. D'Fuerschung gouf am Microbiology Spectrum publizéiert.

