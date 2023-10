Wëssenschaftler identifizéieren genetesch Narben déi Pneumonie Bakterien hëlleft Antibiotikresistenz z'entwéckelen

Wëssenschaftler vun der University of Sheffield hunn eng wichteg Entdeckung gemaach, déi d'Liicht beliicht wéi d'Pneumonie-Bakterien Resistenz géint Antibiotike entwéckelen. An enger Etude, déi an der Zäitschrëft PNAS publizéiert gouf, hunn d'Fuerscher eng genetesch Narben identifizéiert, déi am Genom vu Bakterien bliwwen ass, wéi se resistent géint Antibiotikbehandlung ginn. D'Verstoe vun dëser evolutiver Paart erlaabt d'Wëssenschaftler virauszesoen, wéi eng Longenentzündungsstämme an der Zukunft héich resistent ginn, wat d'Ëmsetzung vu Kontrollmoossnamen erlaabt fir Patienteliewen ze schützen.

Pneumonie ass eng sérieux Infektioun an déi drëtt Haaptursaach vum Doud an der UK Bevëlkerung. Eng vun de Bakterien verantwortlech fir dës Infektiounen ass Streptococcus pneumoniae (S.pneumoniae). Antibiotike ginn typesch verwalt fir d'Bakterien ze eliminéieren, awer si entwéckelen ëmmer méi Resistenz, wat eng laangfristeg Bedrohung fir d'Effizienz vun der Patientebehandlung duerstellt.

D'Fuerschung vun der Sheffield Team konzentréiert sech op Mutatiounen genannt pde1, déi als evolutiv Paart fir S.pneumoniae Zellen handelen fir Antibiotikresistenz ze kréien. D'Identifikatioun vun dëser genetescher Narbe stellt e wesentleche Fortschrëtt duer beim Verständnis vum Entstoe vu Resistenz an d'Potenzial fir et virauszesoen.

Dr Andrew Fenton, de Lead Autor vun der Studie, huet d'Wichtegkeet vun dëser Entdeckung betount fir d'Antibiotikresistenz ze bekämpfen. Hien huet erkläert datt d'Verstoe wéi d'Resistenz optrieden erlaabt d'Identifikatioun vu geféierleche Bakteriestämme an d'Ëmsetzung vu Kontrollmoossnamen fir hir Verbreedung ze vermeiden.

Wärend fréier Studien d'Verbindung tëscht Genom Associatioun an Antibiotikresistenz bei S.pneumoniae ënnersicht hunn, markéiert dës Fuerschung eng substantiell Verbesserung am molekulare Verständnis vu Resistenz. D'Identifikatioun vu pde1 déngt fir d'limitéiert Zuel vu bekannte Mutatiounen auszebauen, déi Antibiotikresistenz an dëser Bakterie förderen.

Dës Etude liwwert wäertvoll Abléck an d'Mechanismen hannert Antibiotikresistenz Entwécklung bei Pneumonie Bakterien. Andeems Dir dës Prozesser versteet, kënnen d'Fuerscher schaffen fir effektiv Strategien z'entwéckelen fir dës wuessend ëffentlech Gesondheetsprobleem ze bekämpfen.

Quellen:

- Verloscht vun der Pde1 Funktioun handelt als evolutiv Paart zu Penicillin Resistenz am Streptococcus pneumoniae, Proceedings vun der National Academy of Sciences

- Universitéit vu Sheffield