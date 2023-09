Parasitäre Wuerm manipuléieren Mieren fir Grasblieder ze navigéieren

Eng rezent Etude huet opgedeckt datt parasitäre Würmer bekannt als Lancet-Leberflukes eng méi sophistikéiert Strategie hunn fir Ameen ze infizéieren wéi virdru geduecht. Dës Würmer zwéngen d'Ameen op Grasblieder erop ze klammen an dann erëm erof ze klammen wann d'Wieder ze waarm gëtt. Den Zweck vun dëser Manipulatioun ass et d'Chancen ze erhéijen datt d'Ameen vu gréisseren Déieren gefriess ginn, sou datt d'Würmer hire Liewenszyklus weiderféieren.

Lancet Liewerfluken liewen haaptsächlech an de Kéi oder aner weideg Ruminanten als Erwuessener. D'Würmer deposéieren Eeër an d'Gras duerch d'Ausscheedung vun der Kéi, déi dann vun de Schleeken gefriess ginn. Bannen an de Schleeken erreechen d'Würmer déi nächst Larvestadium a reproduzéiere sech asexuell. D'Schleeken reagéieren op d'Infestatioun andeems d'Zysten ronderëm d'Würmer bilden, déi schlussendlech aus Husten a vun den Ameen zesumme mat de Wurmlarven ofgeholl ginn.

Eemol an enger Seife kommen d'Larven an hir nächst Etapp vum Liewen. Déi meescht migréieren an de Bauch vun der Ant, awer ee wäert de Wee an d'Gehir maachen an d'Kontroll iwwerhuelen. Déi infizéiert Ant ass dann gezwongen op d'Spëtzt vun enger Grasblieder ze klammen a sech selwer ze befestigen, wat d'Méiglechkeet fir méi grouss Déieren d'Anti an d'Würmer ze iessen. D'Würmer erreechen endlech Erwuessener an hirem leschten Host, plënneren an d'Liewer, fidderen, paréieren an Eeër leeën fir den Zyklus nei ze starten.

Eng Team vu Fuerscher op der Universitéit vu Kopenhagen huet decidéiert dëse komplexe Prozess weider z'ënnersichen. Si hunn iwwer dausend infizéiert Ameen an engem Bësch an Dänemark studéiert a fonnt datt d'Temperatur de gréissten Afloss op d'Verhalen vun den Ameen huet. D'Seime si während coolen Deeg um Gras bliwwen, awer op waarmen Deeg zréckgekrabbelt. Dëst hindeit datt d'Würmer d'Ameen nuets a moies manipuléieren fir se am Gras ze positionéieren wann d'Weidendéieren aktiv sinn an se dann am Dag virun der Sonn schützen.

Dës Erkenntnisser ënnersträichen d'Komplexitéit vum Parasitverhalen an d'Noutwendegkeet fir weider Fuerschung fir déi spezifesch Mechanismen ze verstoen, déi vun dëse Floss benotzt ginn fir d'Gehir vun den Ameen ze manipuléieren. Wärend d'Mënschen heiansdo vu Lancet-Leberflukes infizéiert kënne ginn, sinn dës Infektiounen rar a Mënschen sinn zoufälleg Hosten.

