Rezent Fuerschung huet opgedeckt datt parasitäre Würmer, speziell Lanzett Liewerflëssegkeeten, d'Fäegkeet hunn Ameen ze manipuléieren fir op Grasblieder ze klammen an dann erëm erof ze klammen wann d'Wieder ze waarm gëtt. Dës Würmer hunn e komplexe Liewenszyklus, deen drop hänkt vu gréisseren Déieren giess ze ginn fir hire reproduktive Zyklus weiderzeféieren.

D'Lancet-Leberflukes liewen haaptsächlech als Erwuessener a Kéi oder aner weideg Ruminanten. Wéi och ëmmer, fir hire leschte Host z'erreechen, gi se duerch eng Serie vun Etappen. D'Wuerm Eeër gi vu Kéi ausgeschloss a kommen an Gras, wou se vu Schleeken verbraucht ginn. Bannen an de Schleeken erreechen d'Würmer hir Larvalstadium a reproduzéiere sech asexuell. D'Schleeken reagéieren op d'Infestatioun andeems d'Zysten ronderëm d'Würmer bilden, déi dann als Schläimkugel erausgekoscht ginn. Seelen verbrauchen dës Schläimkugel onbewosst, zesumme mat de Wuermlarven.

Eemol an der Ant, wuessen d'Larve a migréieren an de Bauch vum Mier, während eng Larve de Wee an d'Gehir vum Ant mécht an d'Kontroll iwwerhëlt. Déi infizéiert Ame gëtt dann manipuléiert fir op d'Spëtzt vun enger Grasblatt ze klammen an et ze gräifen, sou datt et en einfacht Zil gëtt fir Roaming Ruminanten onbedéngt d'Ant an d'Parasiten ze verbrauchen. Eemol am Finale Host, erreechen d'Würmer Adulthood, plënneren an d'Liewer, fidderen, paréieren an Eeër leeën, de Zyklus nei starten.

Fuerscher vun der Universitéit vu Kopenhagen's Departement fir Planze- an Ëmweltwëssenschaften hunn eng Studie gemaach fir d'Behuele vun infizéierte Ameen besser ze verstoen. Si hunn iwwer 1,000 infizéiert Ameen an Bidstrup Bëscher, Dänemark, fir 13 net-konsekutiv Deeg observéiert. D'Etude huet festgestallt datt d'Temperatur eng bedeitend Roll am Verhalen vun den Ameen gespillt huet. Op coolen Deeg sinn d'Seimen virun allem um Gras bliwwen, während op méi waarmen Deeg zréckgekrabbelt sinn an hir normal Aktivitéiten erëm opgeholl hunn. Dëst hindeit datt d'Würmer d'Seimen an der Nuecht a fréie Mueresstonnen manipuléieren.

D'Etude beliicht d'Komplexitéit an d'Raffinesséierung vun dëse Parasiten a wéi wéineg mir nach iwwer si wëssen. Weider Fuerschung ass néideg fir déi spezifesch Mechanismen z'entdecken, déi d'Flukes et erméiglechen, d'Gehir vum Mier ze manipuléieren. Wärend d'Mënschen heiansdo vun dëse Würmer infizéiert kënne ginn, sinn Infektiounen rar a Mënschen sinn zoufälleg Hosten.

Source: de Guardian