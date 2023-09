E speziell formuléierte Medikament gouf bewisen fir Schankenverloscht bei Mais ze vermeiden, wat potenziell Astronauten u Bord vun der International Space Station (ISS) profitéiere kënnen. Fuerscher vun der University of California Los Angeles (UCLA) an dem Forsyth Institut zu Massachusetts hunn en Medikament entwéckelt dat net nëmmen de Knachverloscht bei Mais verhënnert, déi op der ISS wunnen, awer och hir Knachdicht erhéicht.

D'Team huet entdeckt datt d'Mikrogravitéit e Prozentsaz vun der Knochenmineraldicht (BMD) pro Mount vun der Belaaschtung verursaacht. Fir dëst ze bekämpfen, hunn se e Protein genannt NELL-1 benotzt, wat de Knochenwachstum reguléiert, a modifizéiert et fir en Medikament ze kreéieren bekannt als BP-NELL-PEG dat Knuewele zielt ouni negativ Nebenwirkungen. D'Mais, déi mat BP-NELL-PEG behandelt goufen, hunn eng bedeitend Erhéijung vun der BMD am Verglach zu der Kontrollgruppe gewisen.

Wärend dësen Duerchbroch Versprieche fir zukünfteg Weltraummissiounen hält, dorënner verlängert Openthalt an der Mikrogravitatioun, gëtt et keng Informatioun verfügbar iwwer wéini mënschlech Studien vun NELL-1 kéinte fänken. Bis elo huet nëmmen eng Firma, Bone Biologics baséiert zu Massachusetts, mënschlech klinesch Studien duerchgefouert mat NELL-1 fir degenerative Disk Krankheet an engem Pilotprogramm an Australien ze behandelen. De Status vun dëser Etude bleift onsécher.

Trotz der potenzieller Kur fir Knochenverloscht bei Astronauten, ass zousätzlech Fuerschung gebraucht fir aner gesondheetlech Effekter vun der Weltraumbelaaschtung unzegoen, sou wéi Gehirnännerungen. Fir de Moment wäerten d'Astronaute weider op reegelméissegen Treadmill Sessiounen vertrauen fir d'Risiken, déi mat längerer Weltraummissioune verbonne sinn, ze reduzéieren.

