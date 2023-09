D'Mystère vu Pink Diamonds: Wëssenschaftler fannen de "Vermësste Ingredient" fir d'Formatioun

By

Wëssenschaftler hunn viru kuerzem eng banebriechend Entdeckung iwwer d'Bildung vu rosa Diamanten gemaach, bekannt fir hir Raritéit an exquisite Schéinheet. Rosa Diamanten gehéieren zu den deierste Steng vun der Welt a si scho laang vu Sammler a Bijouenthusiaster begeeschtert. D'Majoritéit vun dëse rare Pärelen, iwwer 90 Prozent, goufen an der Argyle Mine am wäitem Nordwesten vun Australien entdeckt, déi viru kuerzem opgehalen huet.

D'Fro firwat d'Argyle Mine sou eng grouss Zuel vu rosa Diamanten produzéiert huet, huet d'Fuerscher zënter Joere verwonnert. Am Géigesaz zu de meeschten aneren Diamantminen, déi an der Mëtt vun de Kontinenter sinn, ass d'Argyle Mine um Rand vun engem. An enger neier Etude, déi am Journal Nature Communications publizéiert gouf, huet e Team vun australesche Wëssenschaftler opgedeckt datt déi rosa Diamanten op d'Äerduewerfläch bruecht goufen duerch d'Opdeelung vum éischte Superkontinent virun ongeféier 1.3 Milliarde Joer.

Laut dem Haaptautor vun der Studie, Hugo Olierook vun der Curtin University a Western Australia, waren zwee vun den dräi néideg Zutaten fir d'Bildung vu rosa Diamanten scho bekannt. Den éischten Zutat ass Kuelestoff, dat muss déif an der Äerd sinn, op d'mannst 150 Kilometer (93 Meilen) ënner der Uewerfläch. Wann de Kuelestoff méi flaach ass, géif et a Grafit transforméieren, eng Substanz déi vill manner wäertvoll ass wéi Diamanten.

Den zweeten Zutat ass de präzise Betrag vum Drock erfuerderlech fir d'Klarheet vun den Diamanten z'änneren an hinnen hiren Ënnerschrëft rosa Téin ze ginn. Olierook erkläert datt ze wéineg Drock applizéieren zu kloere Diamanten resultéieren, während ze vill Drock se brong ginn. Et ass derwäert ze bemierken datt e groussen Deel vun Diamanten, déi an der Argyle Mine fonnt goufen, vun der manner wäertvoll brong Varietéit waren.

Dës rezent Entdeckung beliicht d'Bildungsprozess vu rosa Diamanten a bitt wäertvoll Abléck fir ähnlech Oflagerungen ronderëm de Globus ze lokaliséieren. Weider Fuerschung an dësem Beräich kéint zousätzlech Quelle vun dësen héich gesichte Pärelen entdecken, bitt eng méi grouss Offer um Maart. D'Etude verstäerkt d'Allure an d'Intrig ronderëm rosa Diamanten, verstäerkt hire Ruff als e puer vun de bewäertsten an exklusivste Steng op der Welt.

