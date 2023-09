De "Vermësste Ingredient" fir rosa Diamanten fonnt, Dieren opmaachen fir nei Entdeckungen

By

Wëssenschaftler hunn eng banebriechend Entdeckung gemaach, déi d'Origine vu rosa Diamanten beliicht, ee vun den deiersten a gesichte Edelsten op der Welt. D'Majoritéit vu rosa Diamanten goufen an der elo zougemaacher Argyle Mine am wäitem Nordweste vun Australien entdeckt, awer d'Grënn hannert dem Heefegkeet vun dësen Edelsteier sinn e Geheimnis bliwwen.

An enger Etude, déi an der Zäitschrëft Nature Communications publizéiert gouf, huet en Team vun australesche Fuerscher verroden datt déi rosa Diamanten als Resultat vum Ausbriechen vum éischte Superkontinent virun ongeféier 1.3 Milliarde Joer geformt goufen. Dëst Evenement huet d'Diamanten op d'Äerduewerfläch bruecht, sou datt se fir de Mënsch zougänglech sinn.

De Lead Autor vun der Studie, Hugo Olierook vun der Curtin University, huet erkläert datt d'Bildung vu rosa Diamanten dräi Zutaten erfuerdert. Déi éischt ass Kuelestoff, awer net nëmmen all Kuelestoff - et muss déif an der Äerd sinn, ënner 150 km. Den zweeten Zutat ass de richtege Betrag vum Drock fir d'Klarheet vun den Diamanten ze beaflossen, se vu kloer bis rosa ze maachen. Schlussendlech ass de vermësste Zutat e vulkanescht Event, deen d'Diamanten op d'Äerduewerfläch gedriwwen huet.

Mat engem Laser méi dënn wéi e mënschlecht Hoer hunn d'Fuerscher Kristalle an engem Argyle Fielsprobe ënnersicht a festgestallt datt d'Diamanten virun 1.3 Milliarde Joer entstane sinn, wat 100 Millioune Joer méi spéit ass wéi virdru gegleeft. Dës Timeline entsprécht dem Ausbroch vum Superkontinent, bekannt als Nuna oder Columbia, wat viru ronn 1.8 Milliarde Joer geschitt ass.

Wärend dëser Period vun Äerdschattende Kollisiounen, huet en immensen Drock d'Faarf an d'Diamanten verdreift, wat hinnen hire rosa Téin gëtt. Wéi d'Nuna ugefaang huet ze briechen, huet et d'"Narben" vun dësen Kollisiounen aktivéiert, sou datt Magma duerch déi al Narben erschoss an d'Diamanten mat sech bréngt.

Och wann d'Argyle Mine zougemaach ass, kann dëst neit Verständnis vum Bildungsprozess vu rosa Diamanten zukünfteg Efforten hëllefen fir ähnlech Pärelen ze fannen. Gebidder no bei de Kante vu Kontinenter, wéi Kanada, Russland, Südafrika, an Australien, déi och vum Zerfall vun Nuna betraff waren, hunn d'Potenzial fir nei "rosa Diamantparadäise" ze ginn.

Wärend de Wäert vu rosa Diamanten erwaart weider ze klammen wéi d'Versuergung erofgeet, méi vun dëse rare Pärelen ze fannen ass keng einfach oder séier Aufgab. Wéi och ëmmer, dës Entdeckung mécht de Wee fir eng weider Exploratioun an d'potenziell Entdeckung vun nach méi beandrockende rosa Diamanten.

