Coral Bleeching op onerwaart Déiften am Indeschen Ozean fonnt

Fuerscher vun der University of Plymouth hunn eng iwwerraschend Entdeckung iwwer d'Korallebleechung am Indeschen Ozean gemaach. Si hunn Beweiser fir d'Korallebleechung bis zu 90 Meter (295 Fouss) ënner der Uewerfläch fonnt, Tiefen déi virdru geduecht waren resistent géint d'Ozeanerwiermung. D'Etude, publizéiert an Nature Communications, huet opgedeckt datt bis zu 80 Prozent vun de Riff a bestëmmte Gebidder vum Mierboden duerch d'Erhéijung vun den Ozeantemperaturen beschiedegt goufen.

Traditionell goufe méi déif Korallen ugeholl datt se resistent géint d'Ozeanerwäermung wieren, well d'kühler Waasser, déi se bewunnt, ugeholl gi fir relativ stabil ze bleiwen. Wéi och ëmmer, dës Etude huet gewisen datt dëst net de Fall ass, potenziell Reefs op ähnlechen Déiften op der ganzer Welt a Gefor vu klimatesche Verännerungen.

D'Fuerschungsteam huet eng Kombinatioun vun in situ Iwwerwachung, Ënnerwaasserroboter a Satellit-generéiert Ozeanographesch Daten benotzt fir de Phänomen ze studéieren. Si hunn entdeckt datt och wann d'Uewerflächentemperatur stabil bliwwen ass, e wesentleche Steigerung vun der Temperatur ënner der Uewerfläch beaflosst déif Mier Korallen. Dës Tiefseebleechung ass geschitt och wann méi flaache Riff keng Zeeche vu Schued weisen.

Wärend d'Etude fonnt huet datt Deeler vum Riff sech erholl haten wéi d'Fuerscher an 2020 an 2022 zréckkoum, sinn d'Resultater nach ëmmer Ursaach fir Suergen. Mesophotesch Korallen, déi tëscht 100-490 Féiss ënner der Uewerfläch fonnt goufen, goufen erwaart fir den ökologesche Schued ze reduzéieren, deen duerch flaache Waasser Korallerbleechung wéinst der Ozeanerwäermung verursaacht gëtt. Allerdéngs sinn dës Korallen elo och a Gefor.

Den Impakt vum Klimawandel op d'Ozeanographie vun der Regioun gëtt verstäerkt duerch natierlech optriedende Zyklen, wéi El Nino an den Indeschen Ozean Dipol. D'Fuerscher betounen den dréngende Bedierfnes fir eist Verständnis vun den Auswierkunge vun dësen Ännerungen op dës Ëmfeld auszebauen, iwwer déi mir am Moment limitéiert Wëssen hunn.

Quellen:

- Etude publizéiert an Nature Communications

- Universitéit vu Plymouth Fuerschungsteam