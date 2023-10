Eng rezent Etude publizéiert an Earth-Science Reviews werft neit Liicht op d'Ausstierwen vun der Malvinoxhosan Biota, eng antik Grupp vu Waasserwunnend Déieren, déi eemol de Superkontinent Gondwana bewunnt hunn. Fir bal zwee Joerhonnerte blouf d'Ursaach vun hirem Verschwannen e Geheimnis, awer elo gleewen d'Fuerscher datt se d'Wourecht opgedeckt hunn. De Fanger vun der Schold weist emol op de Klimawandel.

Gondwana, déi Deeler vum haitegen Afrika, Südamerika, Australien, Antarktis, den indeschen Subkontinent, an d'arabesch Hallefinsel ëmfaasst, war no bei de Südpol. Iwwer eng Period vu 5 Millioune Joer sinn d'Mieresspigel ronderëm Gondwana graduell erofgaang, wat schlussendlech zum Ausstierwen vun der Malvinoxhosan Biota gefouert huet.

Andeems Dir Honnerte vu Fossilien nei analyséiert an d'geologesch Eegeschafte vun de Fielsen ënnersicht, an deenen se fonnt goufen, konnten d'Fuerscher eng Timeline vun Eventer zesummestellen. Déi fossil Schichten vun der Malvinoxhosan Biota entspriechen liicht Ofsenkungen vum Mieresspigel, wat sech als "fëmmen Pistoul" bewisen huet, déi dës Ausstierwensevenementer ausléist. De Klimawandel, deen duerch d'Drëpsen am Mieresspigel verursaacht gouf, huet d'Ozeanstroum gestéiert, an d'Ozeanesch Prozesser ronderëm de Südpol beaflosst.

D'Malvinoxhosan-Biota, gegleeft sech entwéckelt ze hunn fir a méi kille Waasser z'iwwerliewen, konnt sech net un d'klimatesch Verännerungen upassen, déi aus de Stéierungen an den Ozeanstroum entstinn. Als Konsequenz goufen se duerch méi adaptéierbar Marinearten ersat, déi gutt fir méi waarm Waasser passen.

Dëst Ausstierwen Event hat en zerstéierende Impakt op den Ökosystem ronderëm de Südpol, wat zu engem Zesummebroch vun der Biodiversitéit gefouert huet, déi nach bis haut bestoe bleift. D'Resultater vun der Studie hunn méi breet Implikatiounen, déngen als Warnung iwwer d'Schwachheet vu polare Ëmfeld an Ökosystemer fir Ännerungen am Mieresspigel an der Temperatur.

Wéi mir mat der aktueller Biodiversitéitskris konfrontéiert sinn, beliicht dës Fuerschung wéi sensibel Ökosystemer fir de Mënsch-induzéierte Klimawandel sinn. Et déngt als eng staark Erënnerung datt all irreversibel Ännerungen déi mir haut maachen permanent a wäitreechend Konsequenze fir eise Planéit hunn.

FAQ

Q: Wat ass Gondwana?



A: Gondwana war e Superkontinent dee viru ronn 420 Millioune Joer existéiert huet an Deeler vun Afrika, Südamerika, Australien, Antarktis, den indeschen Subkontinent an der Arabescher Hallefinsel ausgemaach huet.

Q: Wat war de Malvinoxhosan Biota?



A: D'Malvinoxhosan Biota war eng antik Grupp vu Waasserdéieren, déi an de Waasser ronderëm Gondwana gelieft hunn. Et bestoung haaptsächlech aus Trilobiten, bivalveähnlechen Brachiopoden, Mollusken an Echinodermen.

Q: Wat huet den Ausstierwen vun der Malvinoxhosan Biota verursaacht?



A: Eng graduell Ofsenkung vum Mieresspigel huet d'Ozeanstroum ronderëm de Südpol gestéiert, wat zu klimatesche Verännerungen gefouert huet, un deenen d'Malvinoxhosan Biota sech net konnt adaptéieren, wat schlussendlech zu hirem Ausstierwen gefouert huet.

Q: Wat seet dës Fuerschung eis iwwer den aktuelle Klimawandel?



A: D'Etude beliicht d'Sensibilitéit vu polare Ëmfeld an Ökosystemer fir Ännerungen am Mieresspigel an der Temperatur. Et déngt als Erënnerung un déi irreversibel Konsequenze vum Mënsch-induzéierte Klimawandel op d'Biodiversitéit.

Q: Kann den Ökosystem ronderëm de Südpol seng historesch Niveaue vun der Biodiversitéit erholen?



A: Den Ökosystem ass zënter dem Ausstierwenevent net voll erholl, wat suggeréiert datt de Verloscht vun der Biodiversitéit duerch d'Verschwannen vun der Malvinoxhosan Biota dauerhaft Auswierkungen hat.