Eng nei Method fir am Waasser ze schreiwen entdeckt vun däitsche Physiker

Däitsch Physiker hunn eng eenzegaarteg Method entwéckelt fir a Waasser an aner flësseg Substrater ze schreiwen. Déi meescht konventionell Schreifmethoden involvéieren d'Ausschneiden vun Linnen oder Tënt op zolidd Substrate deposéieren, wou intermolekulär Kräften déi schrëftlech Figuren hëllefen hir Form ze halen. Wéi och ëmmer, dës Methoden sinn net effektiv fir Flächen déi a Flëssegkeeten ënnergeet sinn.

Déi däitsch Fuerschungsteam wollt e Wee fannen fir "an eng Flëssegkeet ze schreiwen" ouni d'Aschränkungen vun engem Substrat. Si hunn eng Method gebraucht, déi d'Dispersioun vu gezeechente Linnen entgéintwierken an e klenge "Pen" benotzen, deen keng Turbulenzen erstallt wéi se duerch de flëssege Medium beweegt.

Hir Léisung betrëfft d'Tënt direkt an d'Waasser ze setzen an eng Mikrobead aus Ionenaustauschmaterial als Pen ze benotzen. Déi kleng Perle, déi tëscht 20 an 50 Mikron am Duerchmiesser moosst, generéiert keng Wirbelen. Andeems Dir de lokale pH-Wäert vum Waasser z'änneren, zitt d'Kär Tëntpartikelen un, wat d'Schreiwen oder Zeechnen vu Buschtawen oder Zeechen erlaabt.

D'Team huet hir Method erfollegräich an engem klenge Waasserbad bewisen, e Muster produzéiert d'Gréisst vum Tittel vun engem "I" Charakter. Hir Approche ass flexibel genuch fir all Zort vu Schreiwen ze reproduzéieren déi kontinuéierlech Linnen benotzt. D'Method kéint potenziell Pausen tëscht getrennten Bréiwer erlaben andeems Dir den Ionenaustauschprozess un an ausschalt, souwéi d'Läschen oder Korrigéiere vun deem wat "geschriwwe gouf."

D'Fuerscher proposéieren och d'Méiglechkeet aner Zorte vu Partikelen ze benotzen, wéi déi duerch Laser erhëtzt oder individuell steierbar Mikroschwimmer, fir parallel Schreiwen vu Strukturen am Waasser z'erméiglechen a komplex Dichtmuster ze generéieren.

Wärend dës Aarbecht nach ëmmer a senge virleefeg Stadien ass, weist et villverspriechend Potenzial fir nei Weeër fir a flëssege Substrater ze schreiwen an ze zéien.

Source: Small, 2023. DOI: 10.1002/smll.202303741