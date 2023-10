Dat iwwerraschend Liewen vum Deep Sea Revealed in New Footage

Nei verëffentlecht Footage, déi an der mysteriéiser "Dämmerungszone" vum Déiwe Mier gefaange sinn, hunn eng Welt enthüllt, déi mat Liewen weem. Dëse Footage gouf ronderëm de Geolog Seamounts bei den hawaiianeschen Inselen geholl, mat engem Deep Sea Exploration Gefier genannt Mesobot. D'Dämmerungszon bezitt sech op Gebidder vum Ozean, wou d'Sonneliicht net duerchdréit, ugefaange bei ongeféier 100 Meter (330 Fouss) déif.

De Footage weist eng ganz Rëtsch faszinéierend Organismen, dorënner laang Ketten vu Kreaturen, tentacled Liewensformen, a souguer e Squid, deen eng defensiv Tëntwollek emittéiert. Dës Organismen bilden déi gréisst Déieremigratioun op der Äerd, well se all Dag vun den Uewerflächewaasser an déi donkel Déift migréieren fir sech während den Dagesliichtstonnen ze verstoppen. Dës Migratioun spillt eng entscheedend Roll an der Reguléierung vum Ozean vum globalen Klima andeems Kuelestoff aus dem Uewerflächewaasser an den déiwe Ozean transportéiert gëtt, wou et fir laang Perioden sequesteréiert ka ginn.

De Mesobot, am Géigesaz zu anere Tiefsee-Exploratiounsautoen, ass entwéckelt fir minimalen Impakt op déif Ozeanliewen ze hunn. Säin schlanken Design a lues bewegende Propeller verhënneren datt et d'Wëld erschreckt, déi se begéint. Dëst ass wichteg wann Dir déi fragil Natur vun Tiefseekosystemer berécksiichtegt.

Den déiwe Mier bleift gréisstendeels onerfuerscht, mat nëmmen ongeféier 25 Prozent vum Mierboden adequat kartéiert. Déif Ozeanmissioune si wesentlech fir dat diverst an dacks enigmatescht Liewen z'entdecken an ze verstoen dat an dësen onbekannte Territoiren existéiert. Zousätzlech kënnen dës Missiounen potenziell Uwendunge fir déif Mierliewen opdecken, sou wéi d'Entwécklung vun neie Medikamenter. Studien hu gewisen datt Marine Invertebraten eng méi grouss Varietéit vun Antibiotike, Anti-Kriibs an anti-inflammatoresch Substanzen produzéieren wéi all Grupp vun terrestreschen Organismen.

D'Versteesdemech vun der Déift Mier a seng Awunner huet wäit erreechend Implikatioune, besonnesch wéi industriell Aktivitéiten wéi déif Mier Biergbau méi verbreet ginn. Duerch d'Liicht op dës verstoppte Welt ze werfen, hoffen d'Wëssenschaftler dës delikat Ökosystemer ze erhaalen an ze schützen an déi potenziell Virdeeler ze profitéieren déi se hunn.

Quellen:

- National Oceanic and Atmospheric Administration

- Woods Hole Oceanographic Institutioun