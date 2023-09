Nei Abléck Entdeckt Potenzial fir Besser Lithium-Schwefel Batterien

Wëssenschaftler am US Department of Energy's Argonne National Laboratory hunn bedeitend Fortschrëtter gemaach fir Lithium-Schwefel Batterien ze verbesseren, eng verspriechend Technologie déi Virdeeler iwwer traditionell Lithium-Ion Batterien bitt. Lithium-Schwefel Batterien kënnen zwee bis dräimol méi Energie späicheren, si méi bezuelbar wéinst dem Iwwerfloss an de niddrege Käschte vum Schwefel, a vertrauen net op kritesch Ressourcen wéi Kobalt an Néckel.

Wéi och ëmmer, déi kuerz Liewensdauer vu Lithium-Schwefel Batterien huet hir verbreet Adoptioun behënnert. D'Opléisung vum Schwefel aus der Kathode während der Entladung féiert zu enger Leeschtungsreduktioun mat der Zäit. An enger fréierer Etude hunn d'Wëssenschaftler vun Argonne e Katalysator entwéckelt, deen dëse Schwefelverloschtproblem miniméiert. Wärend de Katalysator Verspriechen gewisen huet, blouf säi genaue atomesche Aarbechtsmechanismus onbekannt.

Duerch hir lescht Fuerschung hunn d'Wëssenschaftler vun Argonne de Reaktiounsmechanismus entdeckt, deen an der Präsenz vum Katalysator geschitt. De Katalysator erliichtert d'Bildung vun dichten Nanoskala Blasen vu Lithiumpolysulfiden op der Kathodeoberfläche. Dës Lithium-Polysulfiden verhënneren Schwefelverloscht a Leeschtungsreduktioun, wat zu méi stabile a méi laang dauerhafte Batterien féiert.

Charakteriséierungstechniken, dorënner Synchrotron Röntgenstrahlen an eng nei erfonnt Technik fir den Elektroden-Elektrolyt-Interface op der Nanoskala ze visualiséieren, ware kritesch fir de Reaktiounsmechanismus ze verstoen. D'Entdeckung vum Team gëtt net nëmmen Abléck an d'Verbesserung vun Lithium-Schwefel Batterien, mee mécht och Dieren op fir Fuerschung iwwer aner Batterien vun der nächster Generatioun.

Mat dësem Duerchbroch schéngt d'Zukunft vu Lithium-Schwefel Batterien méi hell, a bitt eng méi nohalteg an ëmweltfrëndlech Léisung fir d'Transportindustrie.

Quellen:

Argonne National Laboratory: Fuerschung News

Natur: "Visualiséierung vun der Uewerflächekollektiv Reaktiounsverhalen vu Li-S Batterien" (DOI: 10.1038/s41586-023-06326-8)