Wëssenschaftler identifizéieren Trigger fir bakteriell Pathogenen, maachen d'Dier op fir nei Behandlungsstrategien

Nei Fuerschung, déi op der University of Nevada, Las Vegas (UNLV) gemaach gouf, werft Liicht op schiedlech Bakterien a wéi se verschidde Genen aktivéieren déi Krankheet am mënschleche Kierper verursaachen. Leed vum Mikrobiolog Helen Wing, eng Team vun interdisziplinäre Wëssenschaftler huet hir Opmierksamkeet op Shigella konzentréiert, en déidleche bakterielle Pathogen dee verantwortlech ass fir Symptomer wéi Bauchkrämpfe, Féiwer an Diarrho ze verursaachen. D'Centres for Disease Control and Prevention schätzt datt Shigella Infektiounen all Joer zu 600,000 Doudesfäll weltwäit féieren.

Eng vun de Schlësselentdeckungen, déi d'Fuerscher gemaach hunn, ass d'Roll vun engem grousse Protein genannt VirB, deen als "Schalter" wierkt, deen d'Bakterie ausléist fir Krankheet bei Mënschen ze verursaachen. D'Protein bindt sech un d'DNA vum Shigella an aktivéiert d'Krankheet. Wéi och ëmmer, d'Studie huet festgestallt datt d'Interferenz mam Bindungsprozess vu VirB potenziell verhënneren datt Shigella Krankheet verursaacht.

D'Fuerschung, publizéiert am Journal mBio, huet d'Unerkennung als "Editor's Pick" verdéngt. Wann Ersatzstécker am VirB Protein gemaach ginn, verléiert et seng Fäegkeet fir Virulenzgenen am Shigella ze aktivéieren, wat d'Bakterie effektiv net-infektiiv mécht. Dës Entdeckung mécht d'Méiglechkeet op fir Behandlungen z'entwéckelen déi de VirB Protein zielen fir Shigella Infektiounen ze bekämpfen.

D'Team am Mikrobiologie Labo vun UNLV zielt fir e bessert Verständnis vun dësen "Schalter" Proteinen ze kréien, déi typesch harmlos Bakterien an aggressiv Pathogenen transforméiere kënnen. D'ultimativ Zil ass Methoden z'entdecken fir Krankheet-verursaache Bakterien ze kontrolléieren a potenziell nei Medikamenter z'entwéckelen déi dës Proteine ​​​​zielen.

D'Implikatioune vun dëser Fuerschung verlängeren iwwer Shigella op aner Pathogenen. D'Wëssenschaftler gleewen datt ähnlech Approche fir aner klinesch relevante Bakterien applizéiert kënne ginn andeems se verschidde Proteine ​​​​involvéiert an der Krankheet virulenz zielen. Andeems de Fonctionnement an d'Interaktioune vun dëse Proteinen verstoen, hoffen d'Wëssenschaftler d'Behandlungsstrategien ze verbesseren an d'Belaaschtung vun infektiiv Krankheeten weltwäit ze léisen.

Ee vun de Schlësselmoleküle, déi am Bindungsprozess involvéiert sinn, ass Cytidintriphosphat (CTP), wat entscheedend ass fir d'Reguléierung vu VirB. Andeems se mat der CTP-Bindung interferéieren, hoffen d'Fuerscher Behandlungsstrategien z'entwéckelen déi den Impakt vu schiedleche Bakterien wéi Shigella miniméiere kënnen.

Dës Fuerschung markéiert e wichtege Schrëtt no vir fir d'Ausléiser fir bakteriell Pathogenen z'entdecken an mécht d'Dier op fir nei Weeër fir Behandlung a Präventioun. Andeems se d'Mechanismen verstoen, déi Bakterien erlaben Krankheeten ze verursaachen, kënnen d'Wëssenschaftler méi effektiv Strategien entwéckelen fir dës Infektiounen ze bekämpfen an d'global Gesondheet ze verbesseren.

