Fracking mat flëssege CO2 kann kleng Zidderen ausléisen, Nei Fuerschung weist

Nei Fuerschung huet verroden datt Fracking, egal ob mat flëssege Kuelendioxid (CO2) oder Waasser duerchgefouert gëtt, kleng Zidderen verursaache kann. Dës Etude bestätegt datt d'Zidderen duerch déiselwecht Prozesser produzéiert ginn, déi potenziell zu méi groussen, schiedlechen Äerdbiewen féieren kënnen.

Fracking, oder hydraulesch Frakturéierung, beinhalt d'Injektioun vu Flëssegkeeten ënner der Äerduewerfläch fir Ueleg an Äerdgas ze extrahieren. Iwwerdeems traditionell Fracking Methoden Ofwaasser benotzen, huet dës speziell Enquête sech op d'Benotzung vu flëssege CO2 konzentréiert. Fracking mat flëssege CO2 huet den zousätzleche Virdeel fir Kuelestoff ze sequesteréieren, wat säi Bäitrag zu atmosphärescher Wärterhaltung reduzéiert.

Schätzunge suggeréieren datt Kuelendioxid-Fracking de Potenzial huet fir all Joer esou vill Kuelestoff wéi eng Milliard Solarpanneauen ze spueren. Dëst mécht et eng méi ëmweltfrëndlech Optioun am Verglach zum Ofwaasserfracking, well et Kuelestoff ënnerierdesch an aus der Atmosphär hält.

D'Studie, publizéiert an der Zäitschrëft Science, weist datt d'Resultater vun Zidderen, déi aus CO2-Fracking entstinn, méiglecherweis och fir Waasserbaséiert Fracking applicabel sinn. Béid Methode kënne potenziell seismesch Aktivitéit induzéieren.

Seismologen hu virdru iwwer d'Quell vun dësen Zidderen diskutéiert, mat e puer suggeréiert datt se duerch grouss Äerdbiewen verursaacht goufen, déi wäit ewech optrieden, anerer hunn hypothetiséiert datt se Kaméidi ware vu mënschlechen Aktivitéiten generéiert. Andeems se Seismometer ronderëm e Fracking-Site zu Wellington, Kansas installéiert hunn, konnten d'Fuerscher feststellen datt d'Zidderen wierklech mat de Flëssegkeetsinjektiounen verbonne waren.

Iwwerwaachung vun dësen Aktivitéiten ass entscheedend fir d'Verformung vu Fielsen ze verstoen an d'Bewegung vu Flëssegkeeten no der Injektioun ze verfolgen. Modellerexperimenter kënnen hëllefen, sécher Flëssegkeetsinjektiounsdrock ze bestëmmen fir d'Wahrscheinlechkeet ze minimiséieren fir schiedlech seismesch Aktivitéit auszeléisen. Wéi och ëmmer, d'Präsenz vun onbekannte Feeler mécht et Erausfuerderung fir d'Resultat an alle Fäll virauszesoen.

Dës Fuerschung werft Liicht op de potenziellen Impakt vu Fracking op seismesch Aktivitéiten a betount d'Noutwendegkeet fir virsiichteg Iwwerwaachung a Regulatioun fir Risiken am Zesummenhang mam Prozess ze reduzéieren.

Quellen:

– Shankho Niyogi, Abhijit Ghosh, Abhash Kumar, and Richard W. Hammack. "Tremor Signaler während der Flëssegkeetsinjektioun ginn duerch Feelerrutsch generéiert." Wëssenschaft.

- UC Riverside. "Fracking kann kleng Zidderen verursaachen, onofhängeg vun der Flëssegkeet déi benotzt gëtt." ScienceDaily, 4. August 2023.