D'Roll vum Äerdmagnetotail an der Waasserbildung um Mound

Eng rezent Etude huet d'Liicht iwwer d'Origine vum Waasser um Mound beliicht a proposéiert datt Wellen vun Elektronen am Magnéitschwanz vun der Äerd verantwortlech kënne sinn fir gefruer H2O op der Mounduewerfläch ze generéieren. Wärend d'Präsenz vum Äis um Mound fir eng Zäit bekannt ass, ass d'Quell vun dësem Waasser e Geheimnis bliwwen.

D'Fuerschung, gefouert vum Shai Li vun der University of Hawaii, verbënnt d'Präsenz vu Waasser um Mound mat der Regioun ronderëm d'Äerd bekannt als Magnetosphär. D'Magnéitosphär wierkt als Schëld, a schützt d'Äerd virun der Sonn a kosmescher Partikelstralung.

Wéi de Mound ëm d'Äerd ëmkreest, passéiert en duerch de Magnéitschwanz, deen e verlängerten Schwanz ass, deen duerch de Sonnewand deen géint d'Magnéitosphär dréckt. Dëse Schwanz enthält héich gelueden Partikelen, dorënner Elektronen an Ionen. De Magnéitschwanz schützt de Mound vu geladenen Partikelen a léisst et ëmmer nach d'Liicht op d'Mounduewerfläch erreechen.

D'Studie, baséiert op Daten gesammelt vun der indescher Chandrayaan-1 Raumschëff, huet observéiert datt d'Waasserbildung um Mound net erofgaang ass wéi erwaart wann et duerch de Magnéitschwanz passéiert. Virdrun Studien hu virgeschloen datt d'Waasserbildung op der Mounduewerfläch haaptsächlech wéinst Waasserstoffionen an de Sonnewand war. Allerdéngs hunn d'Fuerscher entdeckt datt et zousätzlech Quelle vu Waasserbildung am Magnéitschwanz musse ginn.

D'Fuerscher proposéieren datt héich-Energie-Elektronen am Magnéitschwanz mam Moundbuedem reagéieren, a gefaange Waasserstoff fräiginn, déi dann Waasser bilden. Weider Untersuchung vum Waassergehalt op de Moundpole während verschiddene Punkten am Passage vum Mound duerch de Magnéitschwanz ass geplangt fir dëse Prozess besser ze verstoen.

Dës Fuerschung ass bedeitend well et d'Wëssenschaftler hëlleft Waasserquellen um Mound ze lokaliséieren, wat entscheedend wäert sinn fir zukünfteg laangfristeg Moundmissiounen a potenziell d'Etablissement vu mënschleche Siedlungen.

Quellen:

1 NASA

2. Space.com

3. Science Alert