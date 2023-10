Spektakulär Entdeckung: Pristine Coral Reefs Enthüllt an de Galápagos Inselen

Wëssenschaftler u Bord vun der Fuerschungsschëff Falkor hunn eng aussergewéinlech Entdeckung am Waasser ronderëm d'Galapagos Inselen gemaach. Mat dem modernsten ROV SuBastian Roboter, deen Tiefe vu bis zu 4,500 Meter entdecken kann, konnten d'Fuerscher zwee bis elo onentdeckte Kaltwasser Korallenriffe enthüllen. Dës aussergewéinlech Riff, déi tëscht 370 an 420 Meter ënner der Uewerfläch läit, hunn eng nei Dimensioun zu eisem Verständnis vun der Galápagos Inselen Marine Reserve bäigefüügt.

Spannend iwwer 800 Meter an der Längt, ass dee gréisste vun den zwee Riff gläichwäerteg mat aacht Fussballfelder, während de méi klenge Riff 250 Meter erstreckt. Wat wierklech bemierkenswäert ass iwwer dës Korallenformatiounen ass de Räichtum vu stenge Korallenarten déi se hafen, wat suggeréiert datt se d'Marine Biodiversitéit fir Dausende vu Joer ernähren. Dës spannend Offenbarung baut op d'Entdeckung, déi am Abrëll 2023 gemaach gouf, wéi déif Koralleriffer am Ufank an der Galápagos Marine Reserve vu Wëssenschaftler u Bord vun der Woods Hole Oceanographic Institution's R/V Atlantis entdeckt goufen.

D'Haaptziel vun der Expeditioun war d'Laser-Scannentechnologie ze benotzen fir aussergewéinlech héichopléisende Kaarte vun dëse Riff ze generéieren. Duerch d'Benotzung vu Laser Scanner, déi fäeg sinn zwee-Millimeter Opléisungskaarten ze produzéieren, konnten d'Fuerscher déi verschiddenste Gamme vun Organismen identifizéieren, déi um Mieresboden wunnen. Traditionell sinn Underwater Kartéierungstechnologien limitéiert an hirer Fäegkeet fir Biller vu liewegen Organismen opzefänken wéinst hirer groberer Opléisung. Wéi och ëmmer, dës Duerchbroch Laser-Scannen-Methode huet nei Méiglechkeeten opgemaach fir Ënnerwaasser-Ökosystemer an eemolegen Detail ze studéieren.

Nieft der Entdeckung vun de Korallenriffe sinn d'Wëssenschaftler och op zwee bis elo onbekannte Mierer gefall. Dës Seamounts, verdächtegt ze existéieren baséiert op Satellitdaten, sinn elo bestätegt a virsiichteg kartéiert mat modernste Technologie. Dës wäertvoll Informatioun dréit net nëmmen zum wëssenschaftleche Verständnis bäi, mee bildt och e Fundament fir effektiv Entscheedungsprozess bei der Konservatioun an der Erhaalung vun dësen eenzegaartegen Ökosystemer.

D'Galapagos National Park Direktioun huet d'Bedeitung vun dëser Fuerschung unerkannt, a betount d'Wichtegkeet vun der geologescher Dynamik bei der Gestaltung vun Tiefseekosystemer. Duerch kontinuéierlech Untersuchung a Kartéierung vun dëse Fernregiounen, suerge mir fir datt d'Galapagos Inselen e glänzend Beispill vun der Schéinheet an der ökologescher Wichtegkeet vun der Natur bleiwen.

FAQ:

Q: Wat huet d'Entdeckung vun de Koralleriffer op de Galápagos Inselen sou bedeitend gemaach?

A: D'Entdeckung vun dësen uerdentleche Koralleriffer erweidert eist Wëssen iwwer déif Riffen an der Galápagos Inselen Marine Reserve an ënnersträicht hir räich Diversitéit vu stenge Korallenarten.

Q: Wéi goufen dës Riff exploréiert a kartéiert?

A: Wëssenschaftler hunn den fortgeschrattenen ROV SuBastian Roboter a Laser Scannen Technologie benotzt, déi zwee Millimeter Opléisungskaarte produzéiert hunn, déi fäeg sinn d'Organismen ze identifizéieren déi um Mierbuedem liewen.

Q: Wéi eng aner Erkenntnisser goufen während der Expeditioun gemaach?

A: Zousätzlech zu de Korallenriffe hunn d'Fuerscher zwee onerkannte Mierbeem opgedeckt, hir Existenz bestätegt an se suergfälteg op eng héich Opléisung kartéiert.

Q: Firwat sinn dës Entdeckungen bedeitend fir d'Galapagos Inselen?

A: D'Daten, déi während dëser Expeditioun gesammelt ginn, dréien zum Verständnis an d'Konservatioun vun der Galápagos National Marine Reserve an dem Eastern Tropical Pacific Marine Corridor bäi, ënnersträicht d'Roll vun Tiefseehabitaten fir d'Gesondheet vun eisen Ozeanen z'erhalen.