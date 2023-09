Entdeckung vun der Welt déi eelst Mënsch-gebaute Struktur werft neit Liicht op fréi Mënsch Technologie

Britesch an afrikanesch Archäologen hunn eng banebriechend Entdeckung a Südafrika gemaach - Beweis vun der eelster mënschlech gebauter Struktur vun der Welt. Dës beandrockend Struktur, gebaut vun enger ausgestuerwener Aart vu Mënschen viru méi wéi eng hallef Millioun Joer, gouf am nërdlechen Zambia a Waasserwaasser fonnt. D'Struktur, aus geschafftem Holz gemaach, gëtt ugeholl datt se als erhiewte Streck oder Plattform iwwer Marshland oder an engem Feuchtlandgebitt gedéngt hunn.

Dës nei entdeckt Struktur ass op d'mannst duebel sou al wéi all aner bekannte mënschlech gemaachte Struktur. Seng Entdeckung ass erwaart d'archeologesche Verständnis vun fréi Mënsch Technologie a kognitiv Fäegkeeten revolutionéieren. Et suggeréiert datt fréi Mënschen raffinéiert Fäegkeeten am Ingenieur a Schräinerei haten vill méi fréi wéi virdru geduecht.

Déi mënschlech gebauter Streck oder Plattform ass just e klengen Deel vun enger gréisserer prähistorescher mënschlecher Siidlung laanscht der südlecher Bank vum Kalambo River. Dës Plaz ass an der Noperschaft zu den bemierkenswäerten natierleche Wonner vun engem 235 Meter héije Waasserfall an engem 300 Meter déiwe Canyon. Déi eenzegaarteg lokal Topographie, déi Marshland, Séien, a Flossbëschland enthält, huet méiglecherweis fréi mënschlech Jeeër-Sammler an d'Géigend ugezunn.

Archäologen hunn och Steeninstrumenter entdeckt, déi benotzt gi fir ze schneiden, ze schneiden an ze schrauwen, wéi och e méigleche Kamäin fir ze kachen. Déi prähistoresch Mënschen, déi an dëser Géigend gelieft hunn, ware Member vun der ausgestuerwener Homo heidelbergensis Aart, déi virun tëscht 600,000 an 300,000 Joer gedeeft huet. Den Homo heidelbergensis hat zu där Zäit Afrika, Westasien an Europa schonn koloniséiert, awer ass schlussendlech ausgestuerwen, méiglecherweis wéinst der Konkurrenz vu méi fortgeschratt mënschlechen Aarte wéi Homo sapiens an Neandertaler.

Den Deep Roots of Humanity Fuerschungsprojet, eng Zesummenaarbecht tëscht Groussbritannien, der Belsch, an Zambia, huet d'archeologesch Ermëttlungen an de leschte véier Joer gefouert. Lumineszenz daten Technike goufen benotzt den Alter vun der Struktur an aner Conclusiounen ze bestëmmen. Nom Professer Larry Barham, dem Projektdirekter, wäert dës Entdeckung existent Perceptioune vun ausgestuerwenen mënschlechen Aarten erausfuerderen an nei Abléck an d'mënschlech Evolutioun ubidden.

Quellen:

- Natur, Volume / Heft: Vol. 582, Ausgab 7812, Säiten 468-471 (2020)

- Deep Roots of Humanity Fuerschungsprojet an Universitéit Liverpool

Definitiounen:

- Erhiewte Streck: En opgehuewe Wee, dacks gebaut als Mëttel fir schwiereg Terrainen wéi Marshland oder Nassland ze iwwerschreiden.

- Prehistoresch: Bezitt op eng Period virun der opgeholl Geschicht, typesch d'Zäit virun der Entwécklung vun der schrëftlecher Sprooch an der Erfindung vu Schreifsystemer.

– Lumineszenz daten: Eng Method déi benotzt gëtt fir den Alter vu Mineralstoffer oder Artefakte ze bestëmmen andeems d'akkumuléiert Stralung iwwer Zäit gemooss gëtt.