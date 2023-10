Neien Asteroid "Polyhymnia" stellt Froen iwwer onbekannt Elementer op

Eng rezent Etude vun der University of Arizona huet en Asteroid mam Numm "Polyhymnia" entdeckt, deen déi bekannten Elementer op der Äerd verteidegt. D'Studie, publizéiert am European Physical Journal Plus, weist datt Polyhymnia eng Dicht méi héich huet wéi all Element op eisem Planéit fonnt, wat d'Existenz vun engem Element suggeréiert dat momentan an eisem periodeschen Dësch fehlt.

Polyhymnia läit an der Asteroidegurt tëscht Mars a Jupiter, an ass wéinst senger Proximitéit zu eisem Planéit als "no-Äerd" Asteroid kategoriséiert. Obwuel Asteroide vläicht onwichteg schéngen, hunn hir Kompositioune faszinéiert Astrophysiker an NASA Wëssenschaftler. Tatsächlech verfollegt d'NASA aktiv Polyhymnia fir Proben ze kréien a seng Eegeschafte weider z'ënnersichen.

De Johann Rafelski, e Physikprofesser op der University of Arizona, huet d'Entdeckung kommentéiert, a behaapt datt wann Asteroide wéi Polyhymnia superheavy Elementer enthalen, et Froen opwerft wéi dës Elementer geformt goufen a firwat se net soss anzwousch entdeckt goufen. D'Dicht vu Polyhymnia iwwerschreift souguer déi dichtst bekannt Elementer op der Äerd, sou wéi Osmium, dat bekannt ass fir déi héchst Unzuel u Protonen ze hunn.

D'Universitéit vun Arizona Team huet Polyhymnia als "CUDO" (Compact Ultradense Object) klasséiert, wat d'Präsenz vu Komponenten ugeet, déi momentan un der Mënschheet onbekannt sinn. Et gëtt ugeholl datt dëst Element stabil bleift mat enger Atomzuel vun 164, wat eng wesentlech méi héich Dicht beweist wéi all Element dat mir am Moment kennen.

D'NASA huet scho ugefaang Pläng z'entwéckelen fir en onbemannt Raumschëff ze lancéieren fir Proben aus Polyhymnia ze studéieren an ze recuperéieren. Dës Missioun follegt eng rezent Zesummenaarbecht tëscht der University of Arizona an der NASA, déi erfollegräich Echantillon vun engem Asteroid mam Numm Bennu zréckbruecht huet. Dës Proben goufen als räich u Kuelestoff fonnt, wat d'Méiglechkeet vu wäertvolle Metalle bannent Asteroiden suggeréiert.

D'Entdeckung vu Polyhymnia a seng ongewéinlech Dicht stellt spannend Froen iwwer d'Existenz vun onbekannten Elementer am Universum a wéi se geformt sinn. Déi kommend Missioun fir Proben aus dësem Asteroid ze studéieren an ze recuperéieren wäert wäertvoll Abléck an d'Geheimnisser vun eisem Sonnesystem ginn.

Definitiounen:

– Asteroid: E klenge Fielskierper, deen ëm d'Sonn ëmkreest, typesch an der Asteroidegurt tëscht Mars a Jupiter fonnt.

- Dicht: D'Mass vun enger Substanz pro Eenheet Volumen.

– Element: Eng Substanz déi net mat chemesche Mëttelen a méi einfach Substanzen opgedeelt ka ginn. Elementer ginn duerch Symboler am periodeschen Dësch vertrueden.

- Periodesch Table: Eng Tabellarrangement vu chemeschen Elementer, organiséiert op Basis vun hirer Atomnummer, Elektronenkonfiguratioun a wiederhuelende chemeschen Eegeschaften.

- Proton: E subatomescht Partikel mat enger positiver Ladung, am Kär vun engem Atom fonnt.

Quellen:

- Etude publizéiert am European Physical Journal Plus

- Universitéit vun Arizona Pressematdeelung