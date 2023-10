Enthüllung vum Colossal Mega Predator aus der Jurassic Ära

An enger kierzlecher banebriechender Entdeckung hunn d'Wëssenschaftler d'Existenz vun enger aussergewéinlecher Kreatur enthüllt, déi d'Ozeanen fir iwwerraschend 80 Millioune Joer während der Jurassic Ära dominéiert huet. Dëse kolossale Mega Raubdéier, bekannt als Lorrainosaurus, hat e massive 4.3-Fouss laange Kiefer an e schlanken torpedo-förmleche Kierper. Zu der Thalassophonea Clade gehéiert, allgemeng als Miermäerder bezeechent, huet de Lorrainosaurus virun ongeféier 170 Millioune Joer gedeeft.

D'Fossilien vun dësem antike Marine Reptil, am Nordoste vu Frankräich fonnt an aktuell bekannt als Grand Est, bidden e wäertvollen Abléck an déi fréi Existenz vu mega-predatoresche Pliosaurier aus der Dinosaurier Ära. Pliosaurier, enk Zesummenhang mat Plesiosaurier, ware bekannt fir hir qualifizéiert Schwammfäegkeeten an ënnerscheedlecher Erscheinung, déi mat chubby Delfinen mat schlangähnleche Käpp ausgesinn. Wéi och ëmmer, et ass de Lorrainosaurus deen als de fréiste mega-predatoresche Pliosaurier erausstécht.

Duerch eng déif Analyse vun de Fossilien hunn d'Wëssenschaftler fënnef spezifesch Erkenntnisser nei iwwerpréift, dorënner dräi Sektioune vu sengem Kiefer, eng Zännkroun mat enger Wuerzel an e Fragment vu senger Fin. Hir Etude huet bedeitend Charakteristiken vum Lorrainosaurus opgedeckt, et ënnerscheet a verdéngt seng eege eenzegaarteg Branche um Evolutiounsbaum vum Pliosaur. Besonnesch, Lorrainosaurus besëtzt méi breet a méi keilfërmeg Splenialen an ënneschte Kiebe Schanken am Verglach mat anere Pliosaurier.

Geprägt als "Kinneke vun de Mesozoic Ozeanen", Pliosauriden, dorënner Lorrainosaurus, regéiert iwwer hir aquatesch Domain. Hir kolossal Kraaft an Dominanz an där Ära hunn hinnen de Label vun "Dynastie" verdéngt. Mat engem Kiefer, dee fäeg ass seng gewielte Prouf ze verschlëmmeren, huet de Lorrainosaurus op eng divers Gamme vu grousse Marinedéieren gefeiert, dorënner Haien, Mierschildkröten an aner Plesiosaurier.

Interessanterweis huet d'Entstoe vu Pliosauren e wesentleche Wendepunkt an der Jurassic Liewensmëttelkette markéiert virun ongeféier 175 Millioune Joer. Dës Period war Zeien vun engem Réckgang vun Spëtzepredatoren wéi Delfinähnlech Ithyosaurier, de Wee fir Pliosauren opzestoen an hir Iwwerhand ze etabléieren.

Wärend en duerchschnëttleche Lorrainosaurus eng Längt vun 20 Féiss iwwerschratt huet, hunn e puer vun dëse Miermäerder eng erstaunlech 50 Féiss gestreckt. Wéi mir d'Tiefe vun der Äerdgeschicht entdecken, begeeschteren dës bemierkenswäert Kreaturen eis Fantasi weider a werfen d'Liicht op d'Wonner vun der antiker Marinewelt.

